Rusza ROG Summoners Arena. Największy taki turniej gamingowy w Polsce

Największa liczba uczestników i pula nagród w kraju w nowej odsłonie gry Teamfight Tactics (set 5.5). Dodatkowo nowoczesny sprzęt od marki ASUS do wygrania (laptop ROG Strix SCAR 15), setki godzin streamingów z rozgrywek czy znani komentatorzy. Pierwsza edycja Turnieju ROG Summoners Arena organizowanego przez ASUS Republic of Gamers, to zawody, które zasługują na uwagę nie tylko fanów gry Teamfight Tactics, ale także całego polskiego środowiska e-sport. Udział w nich może wziąć każdy. Czeka aż 1024 miejsca dla uczestników, dlatego szansę mają także mniej doświadczeni gracze. Wystarczy się bezpłatnie zarejestrować do 26 września na stronie: rogtftarena.friendlyfire.pl/ .

"ASUS Republic of Gamers to nie tylko sprzęt, to społeczność. Od ponad 15 lat pod szyldem Republic of Gamers nie tylko tworzymy sprzęt z myślą o graczach, ale również realizujemy różne projekty skierowane do tej stale rosnącej grupy, w tym projekty e-sportowe. Stąd właśnie turniej ROG Summoners Arena, jako ukłon w kierunku fanów Team Fight Tactics i naszej marki, a dodatkowo okazja do zgarnięcia świetnego laptopa, który na pewno pomoże w e-sportowym rozwoju" - mówi Marcin Czech z ASUS Polska.