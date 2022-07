Ruszyła 4. edycja #ROG4Creators. Kreatywny konkurs dla animatorów i grafików

To już czwarta odsłona projektu #ROG4Creators, który wspiera młodych twórców różnych branż łączących kreatywność i zamiłowanie do gier. Inicjatywa marki ASUS Republic of Gamers daje możliwość zaistnienia w branży oraz otwiera szansę do wygrania wartościowych nagród. Po edycjach skierowanych do grafików 3d, producentów muzycznych i twórców gier, obecna przygotowana jest z myślą o animatorach motion design oraz grafikach i ilustratorach. Na uczestników konkursu czekają cenne nagrody, to m.in. laptop ASUS ROG Zephyrus M16, profesjonalne kursy z motion design i bony na zakupy gier.