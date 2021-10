Afera wokół Billa Gatesa. Chodzi o jego pracownicę

The Wall Street Journal dotarł do informacji, z których wynika, że w 2008 roku główny prawnik firmy Microsoft i kierownik działu HR (human resources, zarządzania zasobami ludzkimi) wspólnie ostrzegali Billa Gatesa przed konsekwencjami jego działań. Chodziło o podrywanie zatrudnianej kobiety za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oznacza to, że nawet wtedy, gdy Gates był prezesem zarządu Microsoftu, firma doskonale zdawała sobie sprawę z jego problematycznego zachowania.