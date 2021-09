Rywal układu Tesla A100 od Nvidii z ChRL? Baidu prezentuje Kunlun II

Baidu w czerwcu br. przekształcił swoją działalność w zakresie projektowania półprzewodników w niezależną firmę Kunlun Chip Technology Co i wycenia ją na blisko 2 mld. USD.

Nowy chip został oparty na mikroarchitekturze XPU drugiej generacji i jest wykonany w 7 nm litografii. Chińczycy obiecują podwojenie lub nawet potrojenie wydajności w stosunku do poprzednika. Mowa tutaj chipie Kunlun K200 zaprojektowanym do zastosowań chmurowych, obliczeń brzegowych i do użycia w pojazdach autonomicznych. Ogłoszony trzy lata temu układ oferuje 256 TOPS wydajności w operacjach INT8, około 64 TOPS w INT/FP16 i 16 TOPS w INT/FP32 przy 150 watach. Układy są aktualnie wykorzystywane w chmurowych centrach danych Baidu oraz w platformie pojazdów autonomicznych Apolong.