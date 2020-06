Mini problem w przełączniku Netgear GS716Tv3

GS716Tv3 to 16 portowy SMART przełącznik firmy Netgear dla małych i bardzo małych przedsiębiorstw. Tak mi się przynajmniej wydaje bo liczba portów jest niewielka a tym samym nie pozwala na podłączenie zbyt wielkiej liczby urządzeń. Oczywiście, przełączniki można łączyć czy też może być on umiejscowiony np. w jednej z wielu hal produkcyjnych ale nie o topologii ma być dzisiaj mowa.

Skoro przełącznik dla małej firmy to i problemy zapewne stwarza malutkie? ;) Otóż to! Wprawdzie stwarza i jest to ewidentnie jego wina (choć w sumie można by i wmieszać w to jakiegoś admina) ale mimo wszystko wygenerowany kłopot nie jest wielki - choć może się okazać upierdliwy.

Do czego zmierzam? Otóż w jednej z firm spotkałem się z niewielkim acz uporczywym problemem. Mianowicie na jednym z portów ww. przełącznika powinno być widoczne podłączone do tegoż portu urządzenie. Mniejsza z tym, co ta za urządzenie, pewnikiem pozostawał fakt, że było ono fizycznie włączone, switch Netgeara również był włączony, istniało połączenie skrętką między tymi urządzeniami, kabel był prawidłowy, tymczasem nie było komunikacji...

Powiecie, że zapewne status tego portu (g11) był przestawiony w tryb "disable" ale nie! Przełączenie kabla na inny port także nie przynosiło efektów. "Link status" nadal pozostawał jako "down"...

No cóż, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, przyczyna okazała się prozaiczna a rozwiązanie banalne ale trzeba było na nie wpaść :)

Okazało się, że po resecie przełącznika, każdorazowo data i czas wracają do swoich ustawień "defaultowych", jednym słowem - zerują się!

Co to ma za znaczenie? Ha, w tym przypadku miało ponieważ ustawienie zegara i daty do wartości bieżących skutkowało prawidłowym połączeniem na porcie g11 z problematycznym urządzeniem - jednym słowem, nawiązywana była komunikacja!



a czemu tak, a dlaczego?



Uczciwie przyznam, że nie wiem. Dla pozostałych portów na switchu prawidłowe ustawienie daty i czasu nie miało znaczenia...

Oczywiście nie znaczy to, że po każdym restarcie trzeba ustawiać te dane na nowo, GS716Tv3 oferuje bowiem konfigurację protokołu SNTP, więc wystarczy jednorazowo zdefiniować pobieranie z jakiś serwerów czasu i wtedy problem z głowy.

Ot i taka sytuacja :)