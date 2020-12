Retrociśnienie cz. 8 - 100 Amiga games in 10 minutes!

W ramach powrotu do serii "Retrociśnienie" chciałbym zaprezentować krótki, ledwie dziesięciominutowy film na YouTube o nazwie "100 Amiga games in 10 minutes!". Myślę, że tytuł mówi wszystko i nie ma się co wiele tutaj rozdrabniać, wspomnę jedynie, że jest to fantastyczna, choć krótka podróż w przeszłość!

Nigdy nie byłem jakimś specjalnym maniakiem gier, czy to na komputerach czy konsolach. Oczywiście, zaczynałem jak wszyscy (a przynajmniej większość!) - od "szpilania" w gierki. Najpierw na gumowym ZX Spectrum, poprzez różnego rodzaju Commodorki aż po "poważne" sprzęty czyli PC'ty i konsole.

Nie było to jednak moje główne "zacięcie" - zdecydowanie bowiem preferowałem scenę i jej okolice. No ale to tak na marginesie.

Dlaczego więc tak się roztkliwiam się nad swoją mroczną przeszłością oraz filmikiem niejakiego laffera35?

Bo to taki kondensat moich tęsknot i nostalgii... To jedno video zawiera fragmenty największych, najbardziej chyba znanych gier na Amigę. Ileż to czasu człowiek namarnował na takiego Lotusa, Dune czy UFO... Ile potu wylanego przy Kick Off czy Sensible Soccer. Łza się w oku kręci... ;)

Powiecie, no spoko ale nie lepiej samemu pograć? Pewnie lepiej i, co ciekawe, mam takie możliwości - kilka Amig w różnych konfiguracjach sprzętowych albo UAE. Nie mam już natomiast dawnego entuzjazmu...

Dobra, nie ma co chlipać. Zapraszam do oglądania, tym bardziej, że "shooty" z gier umila nam bardzo fajna i skoczna muzyczka! Jednocześnie jest to też mój ostatni wpis blogowy na łamach Dobrych Programów - dziękuję wszystkim czytelnikom, stałym i okazjonalnym. Było fajnie przez te prawie równe 5 lat :)