Scenowe starocie - Poczytaj Mi Mamo #9

Tym razem w scenowych starociach nieco inny typ produkcji. Poczytaj Mi Mamo to bowiem tzw. zine czy jak kto woli po naszemu: disk maga(zine) czyli magazyn dyskowy. Cóż to takiego? Ano w zamierzchłych już mocno czasach była to taka gazeta na dyskietce. Zresztą... aby nie być gołosłownym, zapraszam TUTAJ a wszystko stanie się jasne.

Co ciekawe, na łamach mojego bloga w portalu DP, pisałem już kiedyś o podobnej tematyce - wspominałem wtedy Thinga #15.5, również stary amigowski magazyn. Chętnych oczywiście zachęcam do lektury a w tym wpisie przechodzę do rzeczy czyli do dziewiątego numeru magazynu Poczytaj Mi Mamo, magazynu wydawanego w połowie lat 90tych przez grupę Ladybird Design.

Dlaczego akurat PMM i koniecznie numer 9? No cóż, czysty przypadek. W czasie ostatniej sesji z UAE i przeglądania starych archiwów, gdzieś mignął mi spakowany lzx'em właśnie ten numer. Postanowiłem go uruchomić i... niniejszym powstaje ten wpis :)

Wstępniak i inne bajery.

No dobrze, a co ciekawego można znaleźć w magazynie sprzed ponad 20 lat? Zaskoczę Was jeżeli powiem, że nic ciekawego? Pewnie nie ale wbrew pozorom w tym numerze PMM jest co poczytać z zainteresowaniem nawet po tylu latach! Magazyn, jak większość wydawanych w tamtym czasie nie traktuje bowiem jedynie o szeroko pojętej scenie. Jest sporo innych działów, że wymienię tylko gry, software, varia, rozerwij się czy opowiadania. Jest też całkiem ciekawy dział cyberpunk choć objętościowo niewielki i okupowany tylko przez jednego autora jakim był Fuzz.

Fuzz opanował dział Cyberpunk - warto poczytać o filmie Johnny mnemonic!

W każdym razie na pewno warto zajrzeć. Dominuje jednak dość rozbudowany dział scenowy z całą listą aktualnych (wtedy) tematów :D Cóż więc tu mamy? Interesująca nawet po latach wydaje się polemika Scorpika z Extendem na tematy ogólno muzyczne, popularne wtedy rippowanie sampli czy wykorzystywanie tzw. coverów na music-compo. W tym też tekście Scorpik bierze w obronę Dreamera, wschodzącą dopiero co gwiazdę polskiej amisceny a aktualnie znanego profesora fizyki teoretycznej. No ale to tak na marginesie.

Polemika Scorpika z Xtd

Co jeszcze? Znakomity tekst Liftera będący odpowiedzą na zarzuty pewnego znanego wtedy redaktora pewnego znanego papierowego magazynu wydawanego na Amigę. Warto po prawie ćwierćwieczu przypomnieć sobie jak cięte i dobre pióro miał Jurek (Lifter) w, bądź co bądź, amatorsko wydawanym zinie.

Ten numer PMM zawiera też kilka świetnych wywiadów, "pod lupę" wzięci zostali:

Animal/Union

Lifter/True Genius

Xtd/Mystic

Hiv/Scum

Oprócz tego warto dać sobie chwilę na poczytanie raportów z imprez scenowych, które wtedy miały miejsce - aż się łezka w oku kręci! Są wspomnienia z Intel Outside III (1996), Rush Hours 1997 czy z zachodniego The Party 1995. Jako, że bywałem na tych parties, owe wpisy mają dla mnie wartość szczególnie sentymentalną - aż chciałoby się rzec: "przeżyjmy to jeszcze raz!".

Znane ksywy widzę :) Norby, Scorpik, Ranger, Lifter... nawet Qix coś zaskrobał :)

No dobrze, a jak w XXI wieku przedstawia się grafika czy oprawa muzyczna w ww. magazynie? Odpowiadam: NIE jest źle! Wprawdzie mój config w UAE poszatkował nieco jakość paneli PMM#9 ale jak na tamte czasy to wygląd oceniam na rewelacyjny! Czcionka, kolory, wszystko super! Do czytania jak znalazł!

To samo dotyczy muzyki - utwory Scorpika i Sixtusa (Skipping Rope!!!) trzymają poziom i nie są męczące. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że oprawa dźwiękowa to kwestia zdecydowanie indywidualna ale można ją sobie w każdej chwili wyłączyć - albo włączyć :)

Zresztą autorzy dali możliwość różnego rodzaju zmian w preferencjach - jak one wyglądają? No cóż, specyficznie ;)

Ciekawe czy redakcja DP nakaże mi ocenzurować to zdjęcie? :)

I tym optymistycznym akcentem kończę i zapraszam do lektury - magazyn dostępny jest na Pouet.net i działa bez problemu na UAE, nie mówiąc o prawdziwych Amigach :)

