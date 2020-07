Scenowe starocie - Sequential by Andromeda

Dziś w serii scenowe starocie gościmy "Sequential" grupy Andromeda. Ostatnie demo tej ekipy na Amigi ze starymi kościami graficznymi OCS/ECS. Oczywiście w żaden sposób nie świadczy to o jego słabości! Dla mnie osobiście to bez wątpienia jedna z najlepszych produkcji na Amigi z tzw. "starymi gnatami"!

Za kod w tym demie odpowiedzialny był HeadX, ścieżką dźwiękową zajął się nie kto inny jak Mr.Man a kwestiami graficznymi podzielili się do spółki Archmage, Fairfax, Quest i View (grafika 3D).

Dla porządku należy dodać, że demo zostało wydane w 1994r. na Gathering Party w Norwegii gdzie zajęło pierwsze miejsce.

Była to pozycja jak najbardziej adekwatna do jakości i mimo mocnej konkurencji, w postaci dem takich tuzów jak choćby Polka Brothers, Razor 1911 czy Cryptoburners (fajna produkcja "Brain state in a box") to jednak Andromeda okazała się być zdecydowanie poza ich zasięgiem.

No dobrze, cóż więc takiego jest w tym demie? Jak to zwykle bywa, całość! Wszytko jest kapitalnie ze sobą "spasowane" - efekty, grafika, dźwięk - mistrzostwo świata! Nie dziwię się, że Sequential powstawało aż tak długo - w jednym z dawnych disk-magów (chyba Upstream) wyczytałem, że HeadX pracował nad tym demem ponad 2 lata!!!

Nie ma się więc co dziwić, że wszystko tu zachwyca! Piękne, pikselowane obrazy trójki grafików są jedynie dodatkiem do niesamowicie dopracowanych efektów. Mi szczególnie do gustu przypadł ten "realtime rollercoster" z gustownym logotypem z prawej strony. Choć niektórzy powiedzą, że znacznie lepszy był w "Switchback" Rebels to jednak ten mógłbym oglądać w nieskończoność.

Super wrażenie robi też wektorowy sześcian z "otwartymi" ściankami na których ponakładano grafikę.

Najbardziej znanym efektem z Sequential pozostaje jednak "żelowane" logo z początkowej części dema. Efekt jest perfekcyjnie, wręcz nieziemsko dopracowany, HeadX dodał także jego lustrzane odbicie w dolnej części ekranu i, dodatkowo, przepiękne booblesy czyli piekselowane bańki. Wygląda to obłędnie i jestem pewien, że w tamtym czasie zawstydziło niejedną procedurkę na kości AGA.

Poza tym kilka druciaków, scrolli, jest też wypełniana wektorówka w postaci takiej podkowy przyciągającej obecne w pobliżu kulki - bardzo ładnie to wygląda.

Całość urozmaica animacja 3D pracującego silnika spalinowego, cieniowane Gouradem obiekty i kilka cało ekranowych grafik. Doskonale się to ogląda! Zresztą właśnie, zapraszam na projekcję a tutaj dodam tylko, że poniżej znajdziecie spis wszystkich moich scenowych wypocin.