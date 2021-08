Samsung podmienił specyfikacje dysku SSD. Duże spadki wydajności

Tak samo jak w przypadku Western Digital podmiana specyfikacji przez Samsunga jest zaskoczeniem, ponieważ obydwa pomioty zajmują się produkcją wszystkich elementów składowych dysków SSD i nie są uzależnione od podmiotów zewnętrznych. Może tutaj nie mamy do czynienia z podmianą kości pamięci TLC na QLC, ale zamianie uległy kontrolery i wygląda, że kości TLC są teraz niższej jakości. Warto zauważyć, że kości pamięci grupuje się pod kątem jakości więc np. klasa A kości TLC będzie szybsza niż klasa C. Producenci nie informują o takich szczegółach w specyfikacji.

Jeden z chińskich youtuberów technologicznych porównał dwa dyski Samsung 970 EVO Plus. Sztuka z kwietnia oznaczona jako MZVLB1T0HBLR miała kontroler Phoenix świetnie znany z m.in. licznych recenzji , a nowa wersja z czerwca oznaczona jako MZVL21T0HBLU miała kontroler Elpis stosowany w Samsungu 980 PRO. Tutaj drobny plus dla Samsunga, że przynajmniej można jakoś odróżnić starą wersję od nowej, jak wie się czego szukać.

Stary model po zapisaniu 40 GB danych zwalniał z 1750 MB/s do około 1500 MB/s i trzymał osiągi do końca testu. Z kolei nowy model przez około 120 GB osiągał lepszy wynik wynoszący 2500 MB/s, ale później spadał do zaledwie 830 MB/s. Mamy więc blisko 50 proc. spadek szybkości zapisu w stosunku do starej wersji po wyczerpaniu bufora SLC. Jest to dość mocna poszlaka wskazująca na zastosowanie gorszej klasy kości TLC w stosunku do starego modelu.