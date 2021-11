Jak donosi serwis 9to5Google , ostatnia aktualizacja Samsunga trafiła do flagowej serii Galaxy S21 jeszcze 25 października bieżącego roku. Ta sama poprawka ma teraz trafić na kolejne urządzenia koreańskiego producenta.

Chociaż przyjętym na świecie standardem są regularne aktualizacje systemu Android, Samsung stara się być zawsze krok przed ewentualnymi problemami, jakie mogą powodować luki w oprogramowaniu. Mając to na uwadze, firma zapewnia poprawki dla 13 znanych luk w swoich urządzeniach.

Aktualizacja waży około 225 MB i, co ciekawe, jest oparta na systemie Android 11. Dla użytkowników oznacza to, że każdy, kto obecnie korzysta z najnowszej wersji One UI 4.0 Beta, nie będzie mógł zaktualizować swojego smartfona za pomocą wydanej poprawki.