save2pc Light 4.35

Pobi​erz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

save2pc to jedna z najpopularniejszych aplikacji przeznaczonych do pobierania plików z serwisów Youtube, Google Video, Myspace i Dailymotion.

Poza samą opcją ściągania plików save2pc oferuje również funkcję konwertowania filmów do takich formatów jak AVI, MPEG i FLV. Interfejs użytkownika został tak zaprojektowany by pobieranie materiałów video było maksymalnie proste i ograniczało się właściwie tylko do wklejenia linku URL filmu i kliknięcia w przycisk start. Dodatkowo save2pc oferuje obsługę połączeń proxy.