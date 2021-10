Scenariusz Diuny został napisany w MS-DOS. System może pomieścić tylko 40 stron

Roth pisze wszystko za pomocą 30-letniego oprogramowania – zauważa Vice. "Pracuję na starym programie komputerowym, który już nie istnieje" – powiedział Roth w wywiadzie w 2014 roku. "To w połowie przesąd, a w połowie strach przed zmianami". Twórca napisał scenariusz do Diuny w 2018 roku, a podczas występu w podcaście Barstool Sports w 2020 roku wyjaśnił, że nadal używa Movie Mastera. Oznacza to, że Diuna również została napisana w programie MS-DOS.