SCUF Gaming przedstawia pierwszy kontroler bezprzewodowy do konsol Xbox Series X|S

17 sierpnia 2021 roku – SCUF Gaming , lider w projektowaniu i produkcji zaawansowanych kontrolerów do gier wideo, zaprezentował dwa nowe produkty – Instinct i Instinct Pro . Premierowe kontrolery są pierwszymi w historii padami dedykowanymi dla konsol z serii Xbox Series X|S oraz najnowszych systemów operacyjnych Windows . Modele dla nowej generacji Xboxów oferują, podobnie jak pozostałe produkty SCUF, opcję pełnej personalizacji i dostosowanie do konkretnych potrzeb każdego użytkownika.

Serię Instinct wyposażono we wszystkie nowoczesne funkcje, jakich oczekują gracze od produktów SCUF, a jednocześnie gwarantuje nową i ulepszoną konstrukcję. Oba modele – Instinct i Instinct Pro – oferują cztery łopatki sterujące na spodzie, trzy profile mapowania przycisków oraz ulepszony ergonomiczny kształt ułatwiający sterowanie i pasujący do dłoni o bardziej zróżnicowanej wielkości. Ponadto, dzięki specjalnemu kreatorowi wyglądu producent umożliwia pełną personalizację kontrolerów, która spełni potrzeby każdego gracza, w tym m.in.: wymienne osłony przednie, gałki analogowe czy pady kierunkowe.

Dodatkowo, SCUF Instinct Pro ma nowe regulowane wyzwalacze błyskawiczne umożliwiające wybór pomiędzy zwykłą i błyskawiczną akcją włączaną za pomocą przełącznika. Popularne triggery reagują natychmiast na pojedynczy ruch podobny do kliknięcia myszą, co stanowi doskonałe wsparcie w grach oferujących szybką rozgrywkę, takich jak strzelanki pierwszoosobowe. W każdej chwili użytkownik może wrócić do zwykłych prędkości triggerów, aby zagrać w ulubioną grę wyścigową lub platformówkę. Co więcej, kontroler w wersji Pro wyposażono także w specjalny uchwyt antypoślizgowy.