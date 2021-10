Shiba Inu osiąga ogromne wyniki. Właściciele kryptowaluty stali się milionerami

Rosnąca popularność kryptowaluty może zachęcić także wiele osób do jej zakupu. Zanim jednak zdecydujemy się wydać swoje pieniądze z myślą o tego rodzaju inwestycji, powinniśmy poważnie to przemyśleć.

Jak podaje Douglas Boneparth w rozmowie CNBC , zanim zdecydujemy się zainwestować w jakąkolwiek kryptowalutę, ważne jest, aby zrozumieć, w co się inwestuje. Na tym nie koniec, bowiem poza wiedzą na temat samych kryptowalut, istotne jest pojęcie na temat potencjalnego ryzyka. Szum wokół kryptowalut nie powinien być dla potencjalnych inwestorów jedynym źródłem wiedzy .

Kryptowaluta Shiba Inu, z wizerunkiem popularnego psa, została stworzona w sierpniu 2020 roku przez pseudonimowego założyciela Ryoshi. Jej twórca zdecydował się na token ERC-20, który jest oparty na Ethereum, zamiast własnego blockchaina. Zdaniem Ryoshiego, zapewnia to bezpieczeństwo waluty Shiba Inu.

Płynące z sieci przykłady mogą jednak rozpalać wyobraźnię wielu osób, którym brakuje wiedzy na temat kryptowalut. Wystarczy jako przykład podać dyskusję, która toczy się wokół portfela należącego do anonimowego inwestora w Shiba Inu. Jak wynika z transakcji, właściciel portfela zdecydował się zainwestować w kryptowalutę 8 tysięcy dolarów. Obecnie jednak wartość posiadanego przez niego krypto oscyluje wokół kwoty 5,7 miliarda dolarów, co daje około 22,5 mld złotych .

Sceptycy zwracają jednak uwagę, że na portfelu już od kwietnia nie widać żadnego ruchu, a sam właściciel albo zapomniał do niego hasła albo z innych powodów nie może się do niego dostać. Istnieje możliwość, że portfel należy do osoby z Chin, która nie ma możliwości pozyskania środków z krypto ze względu na obowiązujący w tym kraju zakaz.