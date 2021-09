Sklep Gearbest nie działa. Nieoficjalnie: właściciel ogłosi upadłość

Niedostępny Gearbest to konsekwencja problemów finansowych firmy Global Top E-Commerce Co., Ltd. będącej właścicielem sklepu. Jak podaje CNX Software, przez kilka ostatnich lat odnotowywała wyłącznie straty i obecnie jest na początku drogi do ogłoszenia bankructwa. To samo udało nam się także potwierdzić nieoficjalnie. Podobno wszyscy pracownicy Gearbest zostali już zwolnieni.