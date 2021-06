Sklep Play Google pełen trojanów. Wykryto kolejne 8 aplikacji

Joker pojawia się w Google Play po raz kolejny. Trojan szpiegujący służy oszustom do kradzieży danych z urządzenia ofiary, takich jak wiadomości SMS, lista kontaktów czy informacje o urządzeniu . Na tym nie kończą się związane z nim zagrożenia. Joker, w tajemnicy przez użytkownikiem smartfona, wchodzi w interakcję z witrynami reklamowymi i subskrybuje ofiarę do usług premium .

Specjaliści donosili, że Joker był rozpowszechniany jako fałszywa aplikacja z obrazami stockowymi. Użytkownicy mogli pobrać go bez problemu ze sklepu Google Play . Pod powłoką niewinnej aplikacji krył się kod, który subskrybował użytkowników do usług premium, a także był w stanie ściągać z sieci i wykonywać dowolny kod na zainfekowanym urządzeniu.

Tym razem oszuści postanowili uciec się do stworzenia fałszywych aplikacji, które starają się udawać oprogramowanie do wymiany wiadomości lub programy do skanu kodów QR czy dokumentów. Na blogu Quick Heal zostało wymienionych osiem tytułów, które kryją w sobie Jokera: Auxiliary Message, Fast Magic SMS, Free CamScanner, Super Message, Element Scanner, Go Messages, Super SMS oraz Travel Wallpapers.