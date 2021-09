SMS z informacją o dezaktywacji numeru telefonu? Od razu usuń go z telefonu

Schemat działania oszustów nie zaskakuje niczym nowym. Wszystko zaczyna się od wysłania wiadomości SMS, z której wynika, że musimy dopłacić 4,99 zł do rachunku telefonicznego. Jeśli tego nie zrobimy, nasz numer zostanie zdezaktywowany. Kwota jest niewielka, a przestępcy liczą na to, że odbiorcy wiadomości po prostu przestraszą się utraty możliwości wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości tekstowych.

W treści wiadomości zamieszczony jest link, który, jak zaznacza CyeberRescue, "prowadzi do fałszywej strony, przeważnie podszywającej się pod pośredników płatności np. PayU, gdzie musimy podać dane do karty płatniczej lub do bankowości, aby uregulować rachunek". Pod żadnym pozorem nie należy podawać tego typu danych. Z naszego konta nie zniknie 4,99 zł, a wszystkie pieniądze.