Jakie narzędzia chmurowe mogą zmienić pracę programistów? Co zrobić, żeby programiści pracowali z zaangażowaniem? Dlaczego nie warto zdawać się na intuicję oraz jak najlepiej sprzedać swoją firmę? Jeśli którekolwiek z tych zagadnień wydaje ci się interesujące, to żałuj, że nie wziąłeś udziału w konferencji SoDA Conference, która odbyła się 24 września w Łodzi!

"Przyszłość jest teraz" i "Trendy, które określają polskie software house'y" - tak reklamowali swoje wydarzenie organizatorzy, Software Development Association Poland. SoDa zrzesza polskie firmy software'owe starając się wspierać i inspirować rozwój branży, pomagając w wymianie wiedzy, nawiązywaniu kontaktów i reprezentując wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wspólny front.

Odpowiednio do tych celów, oba dni konferencji były aż gęste od wiedzy, owocne w nowe kontakty oraz pełne okazji do wymiany doświadczeń. Prelekcje odbywały się w formule hybrydowej, w której do uczestników siedzących na sali dołączali internauci oglądający na żywo transmitowany do sieci streaming.

Jak wytresować smoka, czyli HR w software house

Słuchając prelekcji SoDA Conference 2021 łatwo można było zauważyć, jakie problemy szczególnie nurtują dziś polskie software house'y. Czy też, przede wszystkim jeden, za to powszechny i poważny problem: skąd wziąć i jak utrzymać dobrych programistów.

O zwiększaniu zaangażowania programistów i budowaniu identyfikacji z firmą wbrew tendencjom wywołanym przez pandemię mówili Konrad Pilarski i Tomasz Szklarski w prelekcji "SARS_DEV_404 - engagement not found", a potem ten sam problem podjęli uczestnicy panelu "Czy lepsza kultura to większa retencja?".

Konstanty Młynarczyk SoDA Conference 2021, panel dyskusyjny "Czy lepsza kultura to większa retencja?"

Przejście do tematyki marketingowej i sprzedażowej zapoczątkował porywający wykład Piotra Buckiego pod długim, ale wszystko mówiącym tytułem "Myśleć jak naukowiec. Dlaczego w marketingu intuicje mogą być szkodliwe i dużo nas kosztować". Prawdę mówiąc naukowa metoda analizy faktów i świadomość tego, jak nasz mózg może nas wyprowadzić na manowce przyda się z pewnością nie tylko w marketingu czy prowadzeniu projektów, ale w każdej dziedzinie życia. Włącznie z, jak udowodnił Bucki, zakupami w Ikei.

Twarde marketingowe konkrety ubrane w łatwo wchodzącą do głowy postać memów wypełniły natomiast prelekcję "Sprzedaż i Marketing B2B w Software House'ach". Prowadzący ją Szymon Negacz zahaczył też o wspomniany wyżej problem walki o programistów, bez których sprzedaż nie będzie miała co sprzedawać…

Bo żeby pisać kod, trzeba mieć narzędzia

Maciej Misiewicz z HP przedstawił wizję "Cybersecurity oczami HP" pokazując notebooki i stacje robocze firmy i wyjaśniając, jak działa kompleksowy system bezpieczeństwa obejmujący kolejne warstwy - od zabezpieczenia firmware'u w urządzeniach końcowych, aż do tak drobnych pozornie rzeczy jak filtr prywatyzujący w notebooku. W końcu, kto chciałby dzielić się zawartością arkusza z roczną strategią firmy z sąsiadem z kolejowego przedziału?

Drugą część niezbędnego duetu, czyli wygodne i ułatwiające życie narzędzia w chmurze obliczeniowej przedstawił Tomasz Kopacz z Microsoftu. Pełna energii prezentacja poprowadzona w tempie, które dla nie-programisty było praktycznie nie do nadążenia obracała się wokół wartości, jaką jest czas programisty i sposobów na uratowanie tego ostatniego przed każdą minutą zbędnej pracy.

Źródło zdjęć: © Własne | Konstanty Młynarczyk SoDA Conference 2021, Tomasz Kopacz

Tak naprawdę, to jest jeszcze i trzeci element absolutnie niezbędny programiście do efektywnej pracy: stabilna firma. O tym, jak wprowadzić stabilizację do niestabilnych czasów mówił Grzegorz Rudno-Rudziński w prelekcji "Firma antykrucha jako odpowiedź na nieprzewidywalność 2021+".

Gentelmani rozmawiają o pieniądzach. Konkretnie

Nie da się nie rozmawiać o pieniądzach. A przynajmniej, nie da się nie rozmawiać o pieniądzach i odnieść sukces w biznesie. Rzecz w tym, żeby wiedzieć jak. O tym właśnie była wyładowana konkretnymi poradami prelekcja "Jak przygotować się do sprzedaży biznesu lub pozyskania inwestora (do's & dont's)?" Panowie przedstawili solidny przewodnik, który powinien być obowiązkową lekturą dla każdego myślącego o wpuszczaniu do swojej firmy zewnętrznych inwestorów albo sprzedawaniu jej.

Źródło zdjęć: © Własne | Konstanty Młynarczyk SoDA Conference, Maciej Dziergwa, STX Next

Dokładnie ten sam temat, ale na bardzo konkretnym i doskonale znanym, bo własnym przykładzie opowiedział Maciej Dziergwa z STX Next. Jeśli wykład jego poprzedników można by uznać za swoisty manual, o tyle prelekcja "Inwestycja funduszu w STX - lessons learned" Dziergwy była historią z życia pełną interesujących lifehack'ów. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie znaczenie dla postępów w negocjowaniu umowy z całym stadem prawników mają godziny prowadzonych rozmów? Jak się okazuje, bywają kluczowe!

Nagrody SoDA Awards, czyli branża przemówiła

Na koniec SoDA Conference miała miejsce gala, podczas której po raz pierwszy wręczone zostały nagrody SoDA Awards. Wyróżnienia przyznano firmom i organizacjom wspierającym rozwój branży IT w dwóch kategoriach: branżowej i partnerskiej. Zwycięzców w kategorii Nagrody Branżowe wyłoniła specjalna kapituła składająca się z branżowych ekspertów. Pełną listę nagrodzonych w poszczególnych podkategoriach obu kategorii wraz z uzasadnieniami pojawi się na stronie SoDA wkrótce (uzupełnimy wtedy ten artykuł o link). Ja tymczasem zdradzę tylko, że jedna z nich trafiła do firmy, która opracowała technologię nieinwazyjnego leczenia pszczół z zagrażających im infekcji pasożytniczych, a kolejna - do projektu wsparcia chorej dziewczynki, który jednocześnie był akcją edukacyjną.