SOVA atakuje Androida i kradnie pieniądze. To trojan bankowy, ale nie tylko

O szczegółach oprogramowania SOVA informuje ThreatPost na podstawie analizy Threat Fabric . SOVA to przede wszystkim trojan bankowy, ale na wczesnym etapie rozwoju. Już teraz wiadomo jednak, że w praktyce może być najbardziej rozbudowanym szkodliwym oprogramowaniem na Androida. Docelowo ma łączyć w sobie keyloggera, mechanizmy pomagające przeprowadzać ataki DDoS oraz funkcje typowe dla ransomware'u .

Dla użytkownika w praktyce największym zagrożeniem może być aspekt związany z bankowością. SOVA, potrafiąc odczytywać zawartość ekranu smartfonu, zdolna jest przejąć dane logowania do aplikacji bankowych, a potem przekazać je atakującym. Jak łatwo się domyślić, to otwarta droga do kradzieży pieniędzy z konta ofiary.