SPC Gear AXIS Streaming USB i AXIS Onyx White Streaming USB to wielozadaniowe mikrofony z możliwością zmiany kierunku nagrywania, rejestrujące dźwięk w wysokiej jakości. Dodatkowo wygląd AXIS Onyx White jest wzorowany na białej odmianie onyksu — niezwykle wytrzymałego i rzadko spotykanego minerału. Mikrofony mają wytrzymałą, metalową konstrukcję, pokrętło umożliwiające dostosowanie głośności nagrywania, wyjście minijack 3,5 mm do podłączenia słuchawek, potencjometr do sterowania głośnością odtwarzanego dźwięku, podświetlenie RGB, dotykowy przycisk służący do wyciszenia mikrofonu oraz, co najważniejsze, możliwość dostosowania kierunku nagrywania. Można wybrać jedno z czterech ustawień polaryzacji — kardioidalny, dwukierunkowy, stereo i dookólny. Sprawia to, że mikrofony AXIS sprawdzą się w wielu zastosowaniach — od streamowania poprzez granie ze znajomymi po nagrywanie podcastów z kilkoma osobami jednocześnie.