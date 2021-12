Spider-Man: No Way Home na torrentach. Piracka wersja kopie kryptowaluty

Spider-Man: No Way Home bije rekordy popularności. Nieco mniej oddani fani człowieka pająka, zamiast wybrać się do kina, wybierają nielegalne pobranie filmu z sieci. A to ogromny błąd, bo mogą wpaść w pułapkę zastawioną przez cyberprzestępców.

Najnowszy film Marvela jest pierwszym tytułem od 2019 roku, który wygenerował niesamowity 1 miliard dolarów. Spider-Man: No Way Home plasuje się obecnie jako najpopularniejszy film pandemii, a także jeden z najpopularniejszych filmów wszech czasów. To nie umknęło uwadze cyberzłodziejów.

Według Reason Lab pozbawiona skrupułów osoba dołączyła malware kopiący kryptowalutę bez zgody użytkownika do torrenta, z którego pobierany jest film Spider-Man: No Way Home. Oszust chciał w ten sposób wykorzystać moc obliczeniową komputerów należących do piratów do wydobywania Monero – trudnej do wyśledzenia kryptowaluty używanej do płatności w darknecie.

"W tym przypadku mamy do czynienia z kimś, kto umieścił oprogramowanie górnicze Monero w torrentach z zawartością, która wydaje się filmem Spider-Man: No Way Home. Plik ten identyfikuje się jako "spiderman_net_putidomoi.torrent.exe", co w tłumaczeniu z języka rosyjskiego oznacza "spiderman_no_wayhome.torrent.exe". Plik pochodzi najprawdopodobniej z rosyjskiej strony internetowej z torrentami" – wyjaśniają eksperci z Reason Lab.

Piracki Spider-Man zamienia komputer w koparkę

Szkodliwe oprogramowanie dodaje wykluczenia do programu antywirusowego Windows Defender, aby właściciel komputera nie mógł zarejestrować jego dalszej aktywności. Następnie uruchamia proces nadzoru, aby rozpocząć i utrzymać kopanie kryptowaluty.

Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem ostrzega również, że proces kończy się okradaniem zasobów systemowych, co może również skutkować wyższymi rachunkami za prąd.

Drzewo procesów wykonywanych przez złośliwe oprogramowanie. any.run

"To są prawdziwe pieniądze, które muszą zapłacić, biorąc pod uwagę, że oprogramowanie kopiące działa przez długi czas. Dodatkowo szkody mogą być odczuwalne na urządzeniu użytkownika, ponieważ często górnicy wymagają wysokiego wykorzystania procesora, co skutkuje drastycznym spowolnieniem komputera" – wskazuje Reason Lab.