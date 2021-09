Spis powszechny dobiega końca. Możesz to zrobić w bardzo łatwy sposób

Spis powszechny rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września. Do czego czasu każdy pełnoletni obywatel ma obowiązek przystąpienia do spisu. Co ciekawe również emigranci i cudzoziemcy przebywający na terenie naszego kraju powinni wziąć udział w badaniu. "Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromny wpływ na przyszłość naszego kraju" – czytamy na rządowej stronie.