Sprzedajesz na OLX? Taka wiadomość oznacza kłopoty

Na OLX od wielu miesięcy obserwujemy falę oszustw , w wyniku których kolejni nieświadomi sprzedający tracą swoje oszczędności. Atakujący udają zainteresowanych produktem, a następnie na różne sposoby (nierzadko za pośrednictwem WhatsAppa ) zachęcają sprzedającego do odwiedzenia załączonego linku, by otrzymać płatność czy odebrać etykietę od firmy kurierskiej.

W rzeczywistości wszystkie łącza prowadzą do spreparowanych stron, gdzie sprzedający jest proszony o podanie swoich danych logowania do banku czy karty płatniczej nie wiedząc, że nie jest to potrzebne, by otrzymać od kogokolwiek przelew. OLX robi wiele, by ostrzegać wszystkich wystawiających ogłoszenia, ale kolejnych ofiar niestety nie brakuje.