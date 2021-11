Serwis wirtualnemedia.pl donosi o rekordzie sprzedaży produktów podczas internetowej transmisji na żywo. Chodzi o streaming, który prowadził Chińczyk Li Jiaqi znany w sieci jako "Lipstick Brother". Rekordowa transmisja zrealizowana dla platformy Taobao należącej do Alibaby trwała 12 godzin i sprzedano podczas niej produkty za równowartość 1,9 miliarda dolarów.

Li Jiaqi testuje w internecie głównie kosmetyki do makijażu i podczas opisywanego streamingu sprzedano przede wszystkim takie produkty, ale też na przykład słuchawki Apple AirPods. Łącznie sprzedano towar dokładnie za 12 mld juanów (przy dzisiejszym kursie to w bezpośrednim przeliczeniu prawie 7,5 mld złotych). Potwierdzono, że to historyczny rekord dla sieci Taobao.