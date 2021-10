Sprzedawanie kart graficznych w szalonych cenach domeną skalperów? W Pakistanie już robią to dystrybutorzy

Redakcja wccftech dotarła do cenników np. firmy AU Technologies, która sprzedaje po zawyżonych cenach karty graficzne AMD pokroju: Radeon RX 480, RTX 570, RTX 590, RX 5600 XT i RX Vega 64. Nie dość, że są to konstrukcje mające już 4-5 lat to jeszcze są sprzedawane bez gwarancji.

Odrobinę lepiej wygląda sytuacja z Pacific Computers będącym lokalnym dystrybutorem Asusa. Tutaj mamy do czynienia z oferta Nvidii obejmująca w najgorszym przypadku karty GeForce GTX 1650, ale na liście znajdziemy też nawet i RTX-a 3090. Za tego dystrybutor życzy sobie 650 000 Rupii pakistańskich, co w przeliczeniu na nasze daje 15 157 zł.

Z kolei GTX 1660 Ti to koszt 145 000 Rupii pakistańskich, czyli 3381 zł, ale także tutaj są to ceny dystrybutora, więc sklepy mogą dołożyć nawet i drugie tyle. Plusem jest jednak to, że karty są sprzedawane z gwarancją producenta. Warto też zaznaczyć, że karty graficzne pozbawione LHR są wyraźnie droższe w stosunku do tych z zabezpieczeniem, które udało się już kryptogórnikom skutecznie zniwelować.