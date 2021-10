Steve Jobs odszedł 10 lat temu. Jego dzieła stworzyły potęgę Apple

W zamieszczonym na stronie filmie o nazwie Celebrating Steve, znalazły się zdjęcia samego Jobsa oraz urywki z jego wystąpień, które mają obrazować styl myślenia, a także pokazać czym kierował się wynalazca w trakcie swojego projektowania takich urządzeń jak iPhone czy iPad. Nie da się ukryć, że to dzięki odpowiednio przemyślanemu pomysłowi, pierwsze sprzęty pod tymi nazwami do dzisiaj są uznawane za przełom.

Większość fanów marki zgodnie wyraża także pogląd, że Jobs miał zdolność do sprzedawania swoich pomysłów. Potrafił idealnie wyczuć potrzeby użytkowników i zaadresować je tak, że kiedy widzieli produkty Apple, czuli ekscytację na myśl o ich zakupie i posiadaniu. Wystarczy przypomnieć wideo z prezentacji pierwszego iPhone'a by zrozumieć, jak inteligentnym sprzedawcą był Jobs.

Zarówno w życiu prywatnym, jak i w swoich projektach, Jobs kierował się filozofią minimalizmu. Starał się jak najbardziej ograniczyć zbędne dodatki i uprościć każde urządzenie Apple na ile to możliwe. Wszystko w imię tego, by użytkownik otrzymał prosty, intuicyjny w obsłudze sprzęt, do którego nie potrzebuje takich dodatków jak rysik czy osobny system operacyjny.

Podobnie wyglądało to w jego życiu codziennym. Jobs miał zestaw tych samych golfów, spodni i butów, by nie musieć się zastanawiać co na siebie założyć danego dnia. Jego dom praktycznie nie posiadał mebli, bowiem uważał je za zbędne rozpraszacze. Do tego, jak podaje Walter Isaacson w swojej książce, "Steve Jobs", założyciel Apple był perfekcjonistą. Wychodził z założenia, że lepiej czegoś nie mieć niż kupić rzecz niedoskonałą.