Streamerzy zmieniają twarze. Tak wygląda deepfake w czasie rzeczywistym

Deepfake Obecnie pozwala firmom tworzyć klony reklamowe, jak to miało miejsce w przypadku Bruce’a Willisa , wcielać się w ulubionych aktorów takich jak Tom Cruise, czy udawać atrakcyjne młode kobiety. Teraz streamerzy używają nowego oprogramowania deepfake, aby zmieniać swoje oblicze w czasie rzeczywistym.

Tom Cruise? Też tak myśleliśmy. Oto, co potrafią teraz deepfakesy

DeepFaceLive to oprogramowanie AI z otwartym kodem źródłowym, które może przekształcić każdą twarz w kogoś innego na platformach wideokonferencyjnych i streamingowych. Jak podaje serwis The Daily Dot, został on stworzony przez programistę znanego w sieci jako Iperov.