Strona Bitcoin.org skompromitowana. Oszuści ukradli ponad 60 tysięcy złotych

Witryna została wyłączona natychmiast po zauważeniu problemu, a on sam został naprawiony. Bleeping Computer zauważa jednak, że ostatnie zaktualizowane saldo portfela oszustów wyniosło 0,40571238 BTC. Co więcej, zaglądając do historii transakcji wspomnianego portfela nie sposób nie zauważyć, że w ciągu kilku godzin od publikacji fałszywej informacji pojawiło się wiele wpłat na wskazany adres.

Nie da się ukryć, że tego rodzaju oszustwo nie jest niczym nowym w świecie kryptowalut. Mając to na uwadze użytkownicy powinni bardzo sceptycznie podchodzić do wszystkich publikacji zachęcających ich do przekazania swoich Bitcoinów celem ich podwojenia czy potrojenia. W każdej znanej dotychczas sytuacji tego rodzaju obietnice okazywały się być oszustwem, nawet jeżeli znajdowały się na oficjalnych serwisach dotyczących kryptowalut. To zaś powinno dać do myślenia wszystkim szukającym sposobu na szybkie wzbogacenie się.