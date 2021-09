StrongRecovery – testujemy polski program do odzyskiwania danych

Dzieje się tak dlatego, że system operacyjny najczęściej wcale trwale nie usuwa danych. Oszczędzając czas i środki pozbywa się jedynie informacji o tym, że te pliki znajdują się na nośniku. Same pliki jednak na nim cały czas pozostają aż do momentu, gdy zostaną nadpisane, czyli zastąpione przez inne dane. Dlatego właśnie odzyskanie ich wcale nie jest takie trudne, jeśli wiemy co robimy i mamy odpowiednie narzędzia do tego celu. Narzędzia takie jak StrongRecovery - rozbudowany, zaawansowany "kombajn" programistyczny autorstwa Macieja Drobińskiego.

I to jest chyba największa zaleta tego programu, zarówno z punktu widzenia amatorskiego użytkownika indywidualnego, jak i osób, które szukają narzędzia do zastosowań profesjonalnych. 14-dniowa licencja StrongRecovery Lite kosztuje teraz 69 złotych. Wieczysta licencja osobista na dwa stanowiska to koszt 99 zł, a profesjonalna na pięć stanowisk i z możliwością wykorzystania do celów komercyjnych 299 zł (pełna oferta tutaj). Każda z licencji pozwala korzystać z całej gamy możliwości StrongRecovery oprócz odzyskiwania plików pofragmentowanych, co jest dostępne tylko w wersji profesjonalnej. Warto też wiedzieć, że istnieje wersja testowa do pobrania za darmo i można w niej odzyskać pojedynczo do 3 plików o łącznym rozmiarze nieprzekraczającym 10 GB.