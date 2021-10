Stworzył system analizujący Wiadomości TVP. Mają ekspertów od wszystkiego, w kółko tych samych

W jednym z ostatnich wpisów FlasHa możemy zapoznać się z liczbą pięści Donalda Tuska, które pojawiły się w Wiadomościach . W jednym z ostatnich wydań doszło nawet do combo, a zwinięta w garść dłoń lidera Platformy została pokazana dwukrotnie. W sumie w programie pojawiło się już 27 takich ujęć. Do tego dochodzi jeszcze obowiązkowy "fur Deutschland", który od stycznia można było usłyszeć 97 razy.

Warto jednak przyjrzeć się nieco bliżej systemowi opracowanemu przez twórcę witryny Ekspercitvpis.info. To właśnie na niej możemy sprawdzić, jak często nazwisko danego eksperta pojawia się w wydaniach Wiadomości TVP. Program robi on zrzut ekranu co 7/10 sekundy, zbierając od 1,5 do 1,8 tys. screenów z każdego wydania. Następnie analizuje zebrany materiał, wyszukując podobne sceny, nazwiska itd.