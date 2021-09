Superprecyzyjny sensor PixArt PMW3370: rewolucja w świecie myszek dla graczy

W zeszłym roku swoją światową premierę miał nowy, rewolucyjny sensor PixArt PMW3370 przeznaczony do myszek dla najbardziej wymagających graczy. Praca z maksymalną czułością do 19 000 DPI, możliwość zmiany Lift-Off Distance czy też niezrównanie precyzyjne śledzenie szybkich ruchów to nie jedyne jego zalety. Jednym z pierwszych "gryzoni" wykorzystujących dobrodziejstwa tego sensora jest GEM Plus — zupełna świeżynka na rynku od polskiej marki SPC Gear, którą mieliśmy okazję przetestować.

Sensor PixArt PMW3370

Nowy sensor do śledzenia ruchu myszą wyprodukowany przez firmę PixArt pod wieloma względami jest niezwykłym kawałkiem technologii. W końcu nie od dziś gracze pecetowi wiedzą, że w wieloosobowych grach rywalizacyjnych pokroju Call of Duty, Battlefield czy też Counter-Strike liczy się refleks i celność. Żeby jednak osiągnąć najwyższe wyniki i zdominować swoich rywali gracz nie tylko musi dysponować ponadprzeciętnym czasem reakcji i wzrokiem niczym sokół — konieczne jest także wspierające go oprzyrządowanie najwyższej klasy.

W przypadku FPS-ów ("First Person Shooters") takim akcesorium dającym przewagę jest myszka. To z pozoru proste urządzenie kryje w sobie wiele ciekawych rozwiązań i cech ważnych dla różnych grup odbiorców. W konstrukcji "gryzonia" liczy się kształt, liczba przycisków a nawet to, jak miękki jest przewód. Nie ma co jednak ukrywać — sercem każdej myszki dla graczy musi być dobry sensor.

Nowe "oczko" PMW3370 od firmy PixArt jest rewolucją w świecie gamingowych akcesoriów. Jedną z jego kluczowych cech jest możliwość pracy z maksymalną czułością od zaledwie 50 aż do nawet 19 000 DPI. Niebywała precyzja w połączeni z szerokim zakresem rozdzielczości DPI do wyboru daje ogromne możliwości dostosowania pracy sensora pod wymagania i styl pracy lub gry użytkownika. Ponadto sensor daje możliwość dostosowania LOD, czyli "Lift-Off Distance" w zakresie od 1 do 2 mm. Dzięki tej funkcji możliwe jest ustawienie odległości myszy od podkładki, na której przestaje ona rejestrować ruch. Jest to bardzo ważny współczynnik dla wszystkich zawodowych graczy e-sportowych, którzy przeważnie korzystają z niskich nastaw czułości oraz wykonują długie, zamaszyste ruchy "gryzoniem" po podkładce.

Kolejną i równie ważną specyfikacją PMW3370 jest maksymalna szybkość śledzonego ruchu, wynosząca aż 10,16 m/s! Taka wartość jest dość ciężka do zobrazowania, z tego też powodu postanowiłem przeprowadzić test z użyciem myszki SPC Gear GEM Plus, w której wnętrzu znalazła się nowa konstrukcja PixArta. Korzystając z oprogramowania MouseTester zmierzyłem, z jaką maksymalną prędkością jestem w stanie poruszyć myszą. Po wielokrotnym, szalonym machaniu dłonią po podkładce udało mi się wykręcić wynik na poziomie około 5 m/s.

Co ważne, zawodowi gracze w CS:GO podczas turniejowych rozgrywek osiągnęli rekordowy wynik na poziomie ponad 6 m/s przy jednoczesnym zachowaniu niebywałej precyzji. To pokazuje, jak duży zapas możliwości ma propozycja od PixArta. W codziennym użytkowaniu oznacza to, że nieważne jak błyskawicznie i gwałtownie użytkownik przesunie mysz podczas gry, może mieć pewność, że sensor dokładnie zarejestruje ruch i pozwoli wycelować w przeciwnika.

Myszka SPC Gear GEM Plus

Jedną z pierwszych dostępnych w Polsce myszek wykorzystujących sensor PixArt PMW3370 jest SPC Gear GEM Plus. Producent w jej przypadku nie poprzestał jedynie na wyborze topowego sensora, a postawił również na szereg udogodnień i rozwiązań, które z pewnością spodobają się graczom.

Za szybkie i precyzyjne rejestrowanie kliknięć odpowiadają wytrzymałe mikroprzełączniki Kailh GM 8.0. Ich minimalna, gwarantowana żywotność została określona na aż 80 milionów kliknięć. Jak łatwo się domyśleć jest to wartość wręcz olbrzymia, wystarczająca na wiele lat użytkowania bez obawy o awarię.

GEM Plus jest to także niesamowicie lekka – bo ważąca zaledwie 67 gramów – konstrukcja o pełnym, symetrycznym korpusie. Taka obudowa zapewnia wysoką sztywność i wytrzymałość. Na bokach myszy znalazły się specjalnie przetłoczenia w kształcie drobnych trójkątów, które poprawiają chwyt, szczególnie w trakcie najbardziej emocjonujących starć.

Nie zapomniano również o wielokolorowym, adresowalnym podświetleniu RGB. W GEM Plus na wiele barw rozświetla się rolka, logo oraz tył myszki. Dostępnych jest sporo najróżniejszych efektów, w tym kolorowa fala, jednobarwne podświetlenie czy też efekt migającego neonu. Każdy znajdzie więc swój styl pasujący do stanowiska komputerowego.

"Ogonkiem" myszki jest wytrzymały i bardzo giętki przewód w oplocie typu "paracord". Dzięki swojej miękkości i niskiej wadze jest on niemal niewyczuwalny podczas normalnego użytkowania, jak również grania. To sprawia, że gracz ma pełną kontrolę nad "gryzoniem" i nie musi się martwić o haczący lub zwijający się przewód nawet w trakcie stresujących pojedynków w ulubionej grze.

Całości obrazu topowego akcesorium dla graczy dopełnia zaawansowane oprogramowanie. W nim użytkownik ma możliwość dostosowania jasności i trybu podświetlenia, zapisanie wielu profili czy też zarządzanie makrami oraz zmianę czułości DPI.