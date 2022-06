Świetny komputer do gier w dobrej cenie? Tak, ale należy wybrać odpowiedni

Sytuacja na rynku podzespołów komputerowych jest już tak dobra, że znaleźć możemy świetnie wyceniony sprzęt, który posłuży na lata. Warto jednak pochylić się nieco nad samym zagadnieniem kupna, ponieważ istotne jest tutaj odpowiednie podejście do tematu i wybranie podzespołów dobrej jakości z możliwie jak najlepszym stosunkiem ceny do wydajności, a więc opłacalności. Na rynku znajdziemy całe mnóstwo gotowych zestawów komputerowych, ale tylko kilka z nich można uznać za jakościowo dobre. Mad Dog jest niewątpliwie takim zestawem, oto dlaczego!

Komputer do gier musi być maszyną zbalansowaną. Nie można tak po prostu do niego włożyć najtańszego procesora i najdroższej karty graficznej, ponieważ sytuacja ta to ewidentny bottleneck (sytuacja, w której wydajność komponentu jest wyraźnie ograniczana przez inny z nim współpracujący). To samo można powiedzieć o praktycznie wszystkich podzespołach komputerowych, które muszą ze sobą odpowiednio współgrać. Liczy się zatem wszystko – zasilacz, obudowa, procesor, pamięć RAM, karta graficzna, nośnik danych i płyta główna. Tylko w jaki sposób wybrać odpowiedni? Czym się kierować?

Komputer Mad Dog – wydajny, opłacalny, piękny!

Jeśli już mamy typować konkretny produkt, warto zwrócić uwagę na konstrukcję Mad Dog. Komputer ten wyposażony został w bardzo dobrej jakości podzespoły marki MSI, czyli lidera w branży komponentów PC. Maszyna ta jest bardzo dobrze zbalansowana, oferuje świetne możliwości w grach komputerowych zarówno dla pojedynczego gracza (na przykład Cyberpunk 2077, czy Dying Light 2), jak również w grach nastawionych na rywalizację (na przykład Fortnite, Apex Legends, czy Call of Duty Warzone).

Jak już wspomnieliśmy, zestaw wyposażony został w bardzo dobrej jakości podzespoły. Znajdziemy tutaj topowy procesor sześciordzeniowy AMD Ryzen 5 5600X, wydajną kartę graficzną AMD Radeon RX 6600 XT w znakomitej wersji MSI Mech 2X OC, bardzo dobrą płytę główną MSI MAG B550 Tomahawk, 16 GB pamięci RAM o taktowaniu 3600 MHz pracującej w trybie Dual Channel, szybki dysk SSD PCIe NVMe o pojemności 500 GB, dodatkowy dysk talerzowy HDD o pojemności 1 TB, chłodzenie wodne MSI MAG Coreliquid 240R V2 z podświetleniem RGB oraz kartę sieciową Wi-Fi ASUS AC1200 i moduł Bluetooth. Całość zasila w tym wypadku bardzo dobrej jakości zasilacz MSI MAG A550BN z certyfikatem 80+ Bronze i została umieszczona w pięknej obudowie MSI Gungnir 100R.

Jak widać nie oszczędzano tam, gdzie nie powinno się tego robić i to z tego właśnie powodu zestaw komputerowy Mad Dog jest tak chętnie wybierany przez użytkowników w Polsce. Gwarantuje uzyskanie bardzo dobrej wydajności w grach komputerowych, pięknie prezentuje się na biurku i praktycznie go nie słychać. Dodatkowo znajdziemy w nim już zainstalowany system operacyjny Windows 10, dlatego zestaw gotowy do działania jest zaraz po wyciągnięciu z pudełka. Instaluj gry i ciesz się świetną wydajnością!

Procesor to mózg komputera, a my lubimy inteligencję!

Na rynku znaleźć można naprawdę wydajne procesory, ale te z reguły nie przydają się w zwykłych grach komputerowych. Gry nie korzystają na przykład z 16 rdzeni, dlatego warto zaoszczędzić nieco grosza i zakupić jednostkę opłacalną. Taką niewątpliwie jest aktualnie najwydajniejszy procesor sześciordzeniowy, czyli AMD Ryzen 5 5600X. Mocy w zupełności wystarczy nawet podczas grania w najbardziej wymagające produkcje na rynku i to przy bardzo wysokiej płynności na poziomie powyżej 144 klatek na sekundę. Dodatkowo warto wspomnieć, że konstrukcja ta jest bardzo opłacalnym wyborem i posłuży na długie lata.

Dobra płyta główna to podstawa

Odpowiednio wyposażona płyta główna to podstawa dobrej konfiguracji. Warto w tym wypadku zainwestować w coś, co później można jeszcze w jakiś sposób wykorzystać, a więc płyta taka musi odznaczać się nie tylko bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości, ale również możliwością rozbudowy w przyszłości. Taką płytą jest niewątpliwie aktualnie jedna z najlepszych na rynku, czyli MSI MAG B550 Tomahawk. Sekcja zasilania poradzi sobie z dowolnym procesorem kompatybilnym z gniazdem AM4, a wyżej wspomniany Ryzen 5 5600X idealnie będzie z nią współgrać. Płyta jest kompatybilna ze standardem PCI Express 4.0, wspiera pamięć RAM nawet o taktowaniu na poziomie 4866 MHz, ma mnóstwo złączy USB, bardzo dobrą kartę dźwiękową i szybką kartę sieciową 2.5 G.

Pamięć RAM to nie tylko pojemność!

Rozglądając się za nowym komputerem musimy sprawdzić, jaka pamięć RAM została w nim zainstalowana. Z reguły to tutaj szuka się oszczędności, ale warto mieć na uwadze to, że im szybsza (w granicach rozsądku) pamięć, tym lepsze osiągi w grach komputerowych. Zainstalowana w polecanym przez nas zestawie komputerowym to Goodram IRDM RGB 2x 8 GB o taktowaniu 3600 MHz i opóźnieniach rzędu CL 18. Zapewni ona zatem nie tylko niezrównaną wydajność, ale również rozświetli wnętrze komputera na wybrany przez nas kolor.

Dedykowana karta graficzna dla niezrównanej immersji w grach wideo

Karta graficzna powinna być odpowiednio dobrana. Od rozdzielczości naszego monitora zależy to, na jak wydają kartę postawić. Nasz komputer wyposażony został w Radeona RX 6600 XT w wersji MSI Mech 2X OC, a zatem liczyć można nie tylko na bardzo wysoką wydajność we wszystkich grach komputerowych w rozdzielczości Full HD i QHD, ale również na ciszę i niskie temperatury. Mech 2X OC jest bowiem bardzo rozbudowanym układem chłodzenia i tak zaawansowana konstrukcja zapewni optymalne warunki pracy całego układu.

Dysk SSD i HDD w jednym komputerze!

Odpowiednio dobrany nośnik danych to podstawa. Dzięki dyskowi SSD system operacyjny, aplikacje i inne programy będą uruchamiać się właściwie natychmiast i z tego powodu nie mogło takowego zabraknąć w wybranym przez nas zestawie komputerowym. Dysk ten to nie byle jaka konstrukcja, tylko Kioxia Exceria o pojemności 500 GB. Otrzymujemy zatem wysoką wydajność i pojemność. Jeśli tego drugiego nam zabraknie, skorzystać możemy z dodatkowego dysku HDD na dane. Tutaj miejsce znalazło się na jednoterabajtową wersję. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości do komputera dołożyć kilka kolejnych dysków, bo na to pozwala wybrana przez nas i omówiona nieco wcześniej płyta główna. Możliwość rozbudowy tego komponentu jest sprawą kluczową.

Chłodzenie wodne, czyli cisza i piękno

Zestaw chłodzenia wodnego jest z reguły wybierany przez użytkowników ceniących sobie ciszę, ale wraz z rozwojem technologii producenci sprzętu chętnie poszli o krok dalej i dziś zakupić można zestaw, który nie tylko gwarantuje niezrównaną wydajność i optymalną pracę procesora, ale jest również centralnym punktem w naszym komputerze za sprawą wyglądu i wsparcia dla podświetlenia RGB. Na takowe zdecydowaliśmy się również my i postawiliśmy na znaną konstrukcję MSI MAG Coreliquid 240R V2. Po prostu - wydajność, cisza i piękno.

Na zasilaczu się nie oszczędza!

Jeśli procesor to mózg komputera, zasilacz jest sercem, które pompuje "krew" do wszystkich zainstalowanych w zestawie podzespołów. Zdrowie serce w przypadku organizmów żywych jest szalenie ważne i nie inaczej jest w przypadku komputerów osobistych. Warto zatem postawić na konstrukcję renomowanego producenta, która posłuży na długie lata. My zdecydowaliśmy się na znakomitą jednostkę MSI MAG A550BN z certyfikatem 80+ Bronze. Mocy wystarczy do tego, by zasilić wszystkie podzespoły, a jej zapas przyda się w momencie, w którym zaczniemy rozbudowywać nasz komputer. Wysoka sprawność natomiast zapewni niższe rachunki za prąd. Stabilne działanie, pakiet zabezpieczeń, bardzo dobra jakość wykonania i cisza. Takie cechy można do niego przypisać.

Obudowa musi się dobrze prezentować!

Wysoka jakość wykonania obudowy oraz możliwości dotyczące chłodzenia zainstalowanych komponentów w środku to podstawa, ale nie można zapominać również o wyglądzie. Obudowa jest bowiem centralnym punktem naszego biurka i chcemy, by dobrze się prezentowała. W większości gotowych zestawów komputerowych element ten jest niestety traktowany po macoszemu, a to poważny błąd. Wygląd jest niewątpliwie mocną stroną wybranej przez nas konstrukcji, czyli MSI Gungnir 110R - wystarczy na nią spojrzeć. Jest to również powód, dla którego wybraliśmy komponenty z podświetleniem RGB. Dzięki szklanej konstrukcji na boku i froncie, podświetlenie prezentuje się fenomenalnie. Gungnir 110R to świetny design, dobre możliwości chłodzenia i wysoka jakość wykonania.

Wkrocz w nowy wymiar gamingu z komputerem Mad Dog!

Jak widać w zachwalanym przez nas zestawie nie szukano oszczędności, a z taką praktyką niestety spotykamy się na co dzień. Rzadko z czystym sumieniem możemy polecić konkretny komputer, ponieważ z reguły coś w nim nie pasuje niezależnie od tego, czy jest to wątpliwej jakości płyta główna, karta graficzna, czy chłodzenie. Mad Dog jest natomiast bardzo dobrze zbalansowaną maszyną, która posłuży na lata i znakomicie zaprezentuje się na biurku każdego gracza. Po prostu – warto!

