System Glasses Relief od Turtle Beach, czyli słuchawki dla graczy i dla osób noszących okulary!

Odwieczny problem każdego użytkownika słuchawek noszącego okulary to znalezienie pary, która wygodnie pasuje do wybranych oprawek. Może być to prawie niemożliwe, a ponieważ zestawy słuchawkowe do gier są znacznie większe z dołączonym dodatkowo mikrofonem, wyzwanie może być jeszcze trudniejsze.