Sytuacja na rynku kart graficznych. Jest coraz drożej

W porównaniu do poprzedniego raportu z października widzimy wzrost cen zarówno kart z obozu zioelonych jak i czerwonych przy lekko pogarszającej się podaży. W stosunku do początku października średnia cena za karty Nvidii wzrosła o 16 proc. dobijając do 188 proc. ceny sugerowanej. Jest to mniej więcej poziom, który występował ostatnio na przełomie czerwca - lipca.