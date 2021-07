Szkocja: Mapy Google sugerują niebezpieczne trasy. Zagrażają życiu

"Kiedy wpisze się Ben Nevis i kliknie w ikonkę przedstawiającą samochód, wyświetla się droga prowadząca do parkingu w Glen Nevis, a następnie pojawi się kropkowana trasa kierująca na szczyt góry. Nawet najbardziej wykwalifikowani wspinacze mieliby problem z tą trasą" – cytuje jej słowa Polska Agencja Prasowa. Nathan Berrie z John Muir Trust podejrzewa, że aplikacja kieruje turystów do wspomnianego parkingu, ponieważ jest to parking znajdujący się najbliżej szczytu.