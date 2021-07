Szkodliwy załącznik od "sklepu mi-home.pl". Ktoś rozsyła pliki XLSM (aktualizacja)

W tym przypadku najważniejsze jest, by powstrzymać swoją ciekawość i nie otwierać załącznika . Wiadomość została napisana w języku angielskim, a treść jest typowa dla phishingu mającego wywołać strach i zachęcić do szybkiego działania. Nadawca sugeruje, że konieczna jest wpłata ponad 3 tys. dolarów w związku z zamówieniem, by sprawa nie trafiła do sądu. Oczywiście na tym etapie trudno uwierzyć, by miała to być autentyczna korespondencja.

Co jednak w kontekście bezpieczeństwa najbardziej istotne, w treści pojawia się zachęta do otwarcia załącznika, a jest to plik XLSM, czyli plik arkusza kalkulacyjnego z obsługą makr. To otwarta droga do przeróżnych ataków. W treści można zwykle spotkać arkusz spreparowany w taki sposób, by użytkownik z własnej woli aktywował makra w Excelu. Wówczas skorzystanie np. z fałszywego przycisku w treści może prowadzić do zainfekowania komputera.