Szybki duet od AOC. Znamy ceny oraz dostępność

Do serii AGON od AOC dołączą dwa monitory skierowane do najbardziej wymagających użytkowników. Pierwszy to AG32UX o przekątnej 31,5 cala, rozdzielczości 4K i odświeżaniu z częstotliwością 144Hz, a drugi AG274FZ to 27-calowa konstrukcja o rozdzielczości FHD z odświeżaniem 260Hz.