Szykuje się pogromca Ryzena 5 5600X? Wyciekły benchmarki Intel Core i5-12400

Benchmarki pochodzą od już wcześniej sprawdzonego chińskiego źródła, toteż można zakładać ich autentyczność. Niestety autor przecieku ukrył większość szczegółów nazwy procesora, ale końcówka 400 oznacza, że na 99 proc. mamy do czynienia z procesorem Intel Core i5-12400. Z tego co wiemy będzie to układ wyposażony w 6 wyłącznie szybkich rdzeni P-core z obsługą 12 wątków.