Talibowie wiedzą jak używać internetu. Przyniesie im korzyści

Zgodnie z tym, co zauważył New York Times, aktywność Talibów w internecie jest znaczna. Ich przywódcy chętnie dzielą się informacjami za pośrednictwem sieci, organizują relacje na żywo, a nawet otworzyli własny serwis internetowy - Al-Emarah, który funkcjonuje także w języku angielskim.

Dziennikarze New York Times uzyskali informacje, że Talibowie postanowili naprawić swój błąd z przeszłości i w związku z tym będą aktywnie korzystać z mediów społecznościowych - zarówno tych oficjalnych, jak i anonimowych. Ma to im pomóc w przekonaniu do siebie opinii publicznej. Pomysł ten nazwali "odrobieniem lekcji z przeszłości".