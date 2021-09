Tanio już było, będzie tylko gorzej. Ceny elektroniki będą szokujące

Wzrost cen tych najbardziej podstawowych elementów niemal we wszystkim, co jest związane z technologią, będzie (i prawdopodobnie już prowadzi) do wzrostu cen dla użytkowników końcowych. Problemy z dostępnością jak to zwykle bywa, dotkną w pierwszej kolejności małych graczy. Giganci pokroju Lenovo, HP, Apple i Samsung sobie jakoś poradzą, ale w obliczu chińskiej konkurencji nie mogą po prostu w nieskończoność przerzucać kosztów na klientów.