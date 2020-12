FRITZ!Box 6850 LTE - nowy router w rodzinie

FRITZ!Box 6850 LTE to nowy router niemieckiej firmy AVM. Urządzenie to jest odpowiedzią na oczekiwania klientów jak również bardzo ciekawą alternatywą dla oferowanych obecnie urządzeń dostarczanych przez operatorów mobilnego Internetu i niedawno został wprowadzony na polski rynek.

Router 6850 LTE wizualnie podobny jest do modeli 6890 LTE, 7530, lub 7590. Podobnie jak poprzednie modele w oprogramowaniu urządzenia zaimplementowano wiele ciekawych rozwiązań oraz szereg udogodnień w postaci łatwych i intuicyjnych kreatorów, dzięki którym w łatwy sposób można wykonać szereg ustawień bez konieczności przeszukiwania wszystkich opcji.

Router FRITZ!Box 6850 LTE

Oprogramowanie routera pełne jest ogólnych zależności tak więc konfiguracja mimo że jest dość łatwa to wymaga od użytkownika skupienia, trochę więcej uwagi, za to już skonfigurowany działa latami.

Model 6850 LTE jest tańszą wersją swojego bratniego routera 6890 LTE, który to model wyposażony jest w większą ilość interfejsów sieciowych.

Router FRITZ!Box 6850 LTE - Interfejsy sieciowe

FRITZ!Box 6850 LTE to lekki router dla tych użytkowników, którzy łączą się z Internetem tylko i wyłącznie za pomoc technologii LTE. Zaoferowany modem LTE jest CAT. 4 oferuje prędkość 150/50 Mb/s, dla pasma FDD 1 (2,1 GHz), pasma 3 (1,8 GHz), pasma 5 (850 MHz), pasma 7 (2,6 GHz), pasma 8 (900 MHz), pasma 20 (800 MHz) i pasmo 28 (700 MHz) oraz TDD 38 (2,6 GHz), 40 (2,3 GHz) i 41 (2,5 GHz). Obsługuje również technologię UMTS oraz HSPA + (3G).

Posiada również cztery interfejsy sieciowe LAN o prędkości 1Gbit/s.

Urządzenie to kierowane jest do użytkowników prywatnych, zwłaszcza tych którzy pracują w modelu pracy typu Home Office, jak również dla małych biur takich jak biura finansowe, nieruchomości itp.

Klient prywatny znajdzie dla siebie ciekawe funkcje takie jak SmartHome, usługa FON czy serwer multimediów. Prosta i łatwa konfiguracja urządzenia, zwłaszcza za pomocą kreatorów sprawi, że w kilka chwil router stanie się domowym centrum multimedialnym oraz centralką domowych urządzeń takich jak wzmacniacze sygnały WiFi (repeatery), inteligentne gniazdka (PowerLine) inteligentnych podzielników ciepła (Fritz! Dect). Router kompatybilny jest również z technologią MESH, którą FRITZ sukcesywnie wdraża już od kilku lat.

Użytkownicy biznesowi prócz wymienionych wcześniej korzyści znaj dla siebie również możliwość połączenia swojej sieci firmowej z domową za pomocą technologii VPN, a po podłączeniu słuchawki telefonicznej FRITZ!Fon router staje się centralką telefoniczną w której odkładane są wiadomości głosowe jak również możliwe jest sprawdzanie bilingów swoich połączeń.

FRITZ zadbał również o aplikacje mobilne, które można pobrać na smartfona, które nie tylko będą pomocne w konfiguracji routera ale dadzą również dostęp do multimediów oraz usług telefonii VoIP.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest również wirtualny port USB. Dzięki tej usłudze możliwe jest podłączenie do routera nie tylko jak w przypadku konkurencyjnych rozwiązań drukarki ale również skanera. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które generuje na komputerze wirtualny port USB router nie jest obciążany dodatkowymi sterownikami. To sprawia, że oprogramowanie jest lżejsze dla urządzenia i bardziej kompatybilne z dostępnymi na rynku urządzeniami peryferyjnymi.

Router FRITZ!Box 6850 LTE - zdalne USB

Oczywiście router posiada również szereg różnego rodzaju zabezpieczeń, począwszy od zapory ogniowej (firewall), funkcje filtrów, kontrola rodzicielska. Jest również fabryczne szyfrowanie Wi-Fi zapewniają bezpieczne połączenia co oznacza, że każde urządzenie FRITZ!Box jest dostarczane z własnym kluczem sieciowym, aby chronić sieć przed nieautoryzowanym dostępem.

Warty uwagi jest również bardzo rozbudowany moduł diagnostyki i analizy modemu LTE. Dzięki niemu możemy poznać szczegółowo takie parametry jak RSRP (Reference Signal Receive Power), SINR (Signal Interference Noise Ratio) czy RSRQ (Reference Signal Received Quality). Dzięki wbudowanemu monitorowi sygnału w łatwy sposób można odpowiednio spozycjonować zewnętrzne anteny LTE, które można podłączyć do routera za pomocą złącza SMA.

Router FRITZ!Box 6850 LTE - Informacje na temat LTE

Router FRITZ!Box 6850 LTE - wskaźnik położenia

Router FRITZ!Box 6850 LTE - Informacje o parametrach połączenia LTE

Wśród wielu opcji jakie są dostępne w routerze FRITZ!6850 LTE warte polecenia jest również podejście firmy AVM do uwierzytelniania użytkowników.

Dzięki możliwości konfiguracji kont użytkowników jak również nadania im uprawnień możliwe jest bardzo dokładne wskazanie kompetencji wszystkich osób łączących się do routera i nie mam tu na myśli jego konfiguracji tylko dostępu to multimediów, FTP, SFTP oraz VPN. W tym miejscu warto również zaznaczyć iż konfiguracja bezpiecznego połączenia odbywa się za pomocą certyfikatów, które można pobrać ze strony konfiguracyjnej routera i przekazać konkretnym użytkownikom.

Router FRITZ!Box 6850 LTE - usługa FRITZ!Box

To wszystko powoduje, że niezależnie od tego czy użytkownik łączy się za pomocą komputera, smartfona czy innego urządzenia zawsze ma dostęp do swoich zasobów sieciowych, niezależnie gdzie się znajduje, w sposób łatwy i bezpieczny.

Ostatnią funkcją o której nie sposób zapomnieć to WiFi 5 kompatybilny ze standardem g, b i a. Zastosowana jest również technologia Dual Band pozwalająca na łączenie urządzeń jednocześnie w dwóch zakresach 5 GHz (prędkość do 866 Mbit/s) oraz 2,4 GHz (prędkość do 400 Mbit/s). W ostatniej aktualizacji oprogramowania został również podniesiony poziom bezpieczeństwa WiFi. FRITZ! zaimplementował szyfrowanie WPA3 w swoim routerze.

Oczywiście to nie koniec dostępnych opcji jakie FRITZ!Box6850 LTE oferuje swoim użytkownikom, opisane jednak w tym artykule wyróżniają FRITZ!-a na tle konkurencji.

Router FRITZ!Box 6850 LTE to ciekawe rozwiązanie dla użytkowników domowy jak również małych firm. Oferując swoim użytkownikom bezkonkurencyjne funkcje, staje się urządzeniem uniwersalnym.

