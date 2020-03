FRITZ!Repeater 2400 - nowy wzmacniacz od FRITZ!

Na rynku pojawiło się nowe urządzenie od FRITZ!. Jest to wzmacniacz sygnału WiFi model 2400. Urządzenie to łączy się z jednej strony z routerem tworząc połączenie bezprzewodowe zabezpieczone za pomocą szyfrowania WPA2 (802.11i), a z drugiej strony sygnał ten jest wzmacniany i przesyłany dalej do urządzeń odbiorczych, którymi są wszystkie urządzenia, takie jak komputery, smartfony itp.

Repeater FRITZ! 2400

To powoduje, że urządzenia końcowe komunikują się ze sobą, a Repeater działa transparentnie w formie wzmacniacza sygnału. Dzięki temu rozwiązaniu można zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej, bez konieczności dodatkowej konfiguracji urządzeń.

Dodatkowo Repeater posiada wbudowany gigabitowy port LAN, do którego można podłączyć komputer lub dowolne inne urządzenia sieciowe takie jak switch, drukarkę, odtwarzacze audio-wideo itp

Przechodząc między wzmacniaczami, komputer będzie utrzymywał połączenie. Wynika to z zastosowanej w urządzeniach FRITZ! technologii wykorzystującej technologię MESH. Dzięki tej technologi można niezależnie od zastosowanej ilości wzmacniaczy tworzona jest jedna niezawodna sieć.

MESH w FritzBox!

Standardy WiFi

Repeater 2400 ma wbudowane dwa moduły bezprzewodowe WLAN w technologii 802.11ac z prędkością 1733 Mbit/s o częstotliwości 5 GHz oraz o prędkości 600 Mbit/s w technologii 802.11n o czestotliwości 2,4 GHz.

Zarządzanie wzmacniaczem

Zarządzanie i konfiguracja wzmacniaczem odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem http://fritz.repeater

Sposoby łączenia

Łączenie z urządzeniami FRITZ!Box odbywa się w sposób bardzo łatwy, za pomocą przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup). Konfiguracja odbywa się automatycznie.

Wzmacniacz wyposażony jest również w port ethernetowy o prędkości 10/100/1000 Mbit/s, dzięki któremy można rozszerzyć swoją sieć nie tylko za pomocą połaczenia radiowego ale również ethernetowego.

Analiza jakości połczenia

Analiza jakości połaczenia odbywa się za pomocą wbudowanych diod na przodzie obudowy, które wskazują jakiej jakości jest połaczenie. Na połączenie między Repeaterem a Routerem ma wpływ wiele czynników takich jak ściany, urządzenia elektryczne inne bliskie sieci które mogą zakłócać sygnał. Wskaźnik ten jest bardzo istotny, zwłaszcza kiedy chcemy uzyskać maksymalne parametry predkości.