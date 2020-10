Mocne wejście w WiFi6 - Router bezprzewodowy D-Link EXO AX1800

Na rynku można powoli zaobserwować wyścig największych producentów urządzeń sieciowych we wdrażaniu technologii WiFi6. Jest to gama nowych urządzeń realizujących nowy standard. Nim jednak zaprezentuję router jednego z wiodących producentów, który oferuje standard WiFi6 oraz nowe metody szyfrowania WPA3 wprowadzę Cię drogi czytelniku w podstawy technologii WiFi6 oraz zaprezentuję Ci krótki rys historyczny.

Trochę historii

Możliwość łączenia urządzeń bezprzewodowo to jedna z najważniejszych funkcji routerów głównie z segmentu prywatnego i SOHO. Od lat sukcesywnie technologia ta jest była rozwijana, a każda zmiana była zapisywana odpowiednimi normami. Był to również czas kiedy usługa internetowa przeżywała swój rozkwit. Wydawało się że osiągnięcie prędkości przesyłania do 54Mb/s w standardzie 802.11g jest ogromnym przełomem, aż tu nagle wprowadzony został standard 802.11n. Różnica w standardach polegała na wprowadzeniu wielu nowych ciekawych rozwiązań oraz zupełnie nowym podejściem do WiFi. W standardzie 802.11n rozszerzone zostało pasmo nadawania 20 lub 40 MHz dokonano również podziału pasma na 4 strumienie oraz wprowadzono dwie częstotliwości 2,4GHz (standardowa częstotliwość) i 5GHz, które służą do jednoczesnego nadawania i odbierania danych.

Szybki rozwój sieci bezprzewodowych spowodował, że standard 802.11n mimo swoich zalet i bardzo dużej prędkości przesyłania danych stal się niewystarczający. W związku z tym wprowadzony został standard 802.11ac. W tym standardzie poprawiono technologię MIMO wprowadzono 8 jednoczesnych kanałów. Wykorzystany został ten sam typ modulacji OFDM co w poprzednim standardzie.

Tak duża dostępność sieci WiFi oraz rosnące oczekiwania wobec tej technologii spowodowały że standard AC przestaje być wystarczający. Powili operatorzy komórkowi zaczynają wprowadzać technologię 5G, która stawia przed sieciami WiFi nowe oczekiwania.

Trochę informacji o WiFi6

Jak w poprzednich latach rozwiązaniem jest wprowadzenie nowego standardu o nowej flagowej nazwie WiFi6, w którym zwiększono szerokość pasma do 160MHz, poprawiono technologię MU-MIMO 8x8 czyli zastosowanie 8 kanałów jednoczesnej transmisji jak również zwiększona modulacja 1024-QAM (dziesięć zamiast ośmiu bitów na symbol), a to nie wszystkie zmiany. Poprawiono algorytm szyfrowania połączenia WPA3, zmieniono zarządzanie energią dzięki funkcji Target Wake Time. Jest to szczególnie istotne w kontekście sprzętów z kategorii Smart Home, które dzięki TWT mogą negocjować czas i częstotliwości wybudzania w celu wysłania lub pobrania danych. Wprowadzono również czterokrotnie dłuższy symbol OFDM który jest niezbędny do transmisji danych. Przesyłane dane w WiFi6 dzielone są na podnośne, dzięki czemu sieć jest stabilniejsza, a jej zasięg większy. Wi-Fi6 stosuje 4 razy dłuższy symbol OFDM, dzięki czemu można wykorzystać 4 razy więcej podnośnych. A to oznacza większy zasięg sieci i prędkości szybsze aż o 11%. Zasięg na powierzchni całego domu i ultraszybkie połączenia dla wszystkich urządzeń mobilnych, konsol i sprzętów stacjonarnych dostajesz w pakiecie.

Opisany w tym artykule standard WiFi6 prezentuje się imponująco. Nie dziwne jest więc że producenci zaczynają konkurować swoimi urządzeniami oferującymi nowy standard.

Kilka informacji o routerze bezprzewodowym EXO AX1800 DIR-X1860

D-Link jeden z wiodących producentów urządzeń sieciowych na świecie. Jako jeden z pierwszych zaoferował nowe standardy w swoich urządzeniach. Router bezprzewodowy EXO AX1800 to urządzenie, które oferuje wszystkie zalety technologii WiFi6, system BSS Coloring, poprawiony mechanizm QoS, technologię IPTV, wsparcie dla protokołu SIP w technologii VoIP, zwiększoną wydajność, zmniejszone opóźnienia dzięki poprawionej technologii OFDMA oraz kompatybilność z asystentem Google i systemem Alexa.

System BSS Coloring zastosowany w routerze D-Link DIR-X1860 polega na zaznaczeniu transmisji WiFi unikalnym kodem. Dzięki temu router jest odporniejszy na zakłócenia jakie generują inne routery a co za tym idzie poprawia wydajność sieci WiFi, zmniejsza zakłócenia oraz niweluje spowolnienia.

Na uwagę zasługuje również bardzo łatwy kreator VPN, który umożliwia konfigurację połączeń LAN-LAN oraz połączeń VPN z dostępem zdalnym, a wbudowana funkcja passthrough umożliwia również wszystkim urządzeniom podłączonym do routera ustanowienie wychodzących połączeń VPN.

W urządzeniu zastosowano również cztery anteny o dużym zysku, a wbudowane wzmacniacze mocy i technologia kształtowania wiązki pozwalają routerowi DIR-X1860 rozszerzyć zasięg Wi-Fi i skupić silniejszy sygnał w kierunku urządzeń, aby zapewnić silniejsze, szybsze i bardziej niezawodne Wi-Fi. Technologia MU-MIMO pomaga w dystrybucji przepływu danych do wielu urządzeń jednocześnie. Dzięki technologii Wi-Fi6 DIR-X1860 wykorzystuje wersję OFDMA i MU-MIMO dla wielu użytkowników, aby zapewnić lepszą wydajność transmisji w górę i w dół, w przeciwieństwie do poprzedniej technologii Wi-Fi5, w której MU-MIMO mógł działać jednocześnie tylko w transmisjach zstępujących. To połączenie znacznie zwiększa pojemność, zasięg i wydajność w środowiskach o bardzo dużej gęstości.

DIR-X1860 korzysta z najnowocześniejszej technologii wielokrotnego dostępu. Małe pakiety danych przeznaczone dla wielu urządzeń są przesyłane razem i nigdy nie muszą ponownie stać w kolejce. Idealny dla inteligentnych domów wypełnionych żądanymi przepustowościami.

Router DIR-X1860 współpracuje z aplikacją D-Link Wi-Fi, zapewniając łatwą konfigurację i ulepszoną kontrolę rodzicielską.

DIR-X1860 oferuje kompatybilność z usługą D-Link Cloud, która umożliwia integrację usług innych firm dla urządzeń za pośrednictwem chmury.

Dir-X1860 oferuje również zaawansowane ustawienia zapory sieciowej takie jak:

IPv6 Ingress Filtering - jest to filtr zabezpieczający przed atakami typu DDoS polegający na wysyłaniu dużej pakietów przy użyciu sfałszowanych adresów źródłowych. Mówiąc prościej jest to weryfikacja autentyczności adresów źródłowych.

Apply Web Filter oraz Apply Advanced Port Filters - umożliwia blokowanie określonych w funkcji Website Filter strony internetowe.

Network Filter - pozwala na zdefiniowanie reguły dostępu na podstawie adresów MAC komputerów.

Enable anti-spoof checking - chroni przed atakami typu spoofing (fałszowanie źródłowego adresu IP).

Funkcja filtrów witryn - umożliwia ustawienie reguł ograniczających dostęp do określonego adresu internetowego (URL) lub blokujących określone słowa kluczowe w adresie URL. Możesz użyć filtru witryn internetowych, aby ograniczyć dostęp do potencjalnie szkodliwych i nieodpowiednich witryn.

Router EXO AX1800 wspiera również technologię RTSP (ang. Real Time Streaming Protocol). Protokół ten umożliwia następujące funkcje:

Pozyskiwanie danych z serwera danych. Klient może zażądać, aby informacje opisujące sesje zostały przesłane z użyciem RTSP DESCRIBE, protokołu HTTP lub w inny sposób. Jeżeli prezentacja ma formę transmisji rozgałęzionej (ang. multicast), informacje opisujące sesje zawierają adresy typu rozgałęzionego i porty przeznaczone dla danych o charakterze ciągłym. Jeżeli informacje przesyłane są jedynie do pojedynczego odbiorcy (ang. unicast), odbiorca określa miejsce odbioru danych z uwagi na ich bezpieczeństwo.

„Zaproszenie” serwera danych do sesji. Serwer mediów może zostać „zaproszony” do udziału w trwającej konferencji w celu odtworzenia danych dla potrzeb użytkowników. Ten sposób pracy jest szczególnie użyteczny dla aplikacji uczących (nauka via Internet).

Recenzja z użytkowania routera EXO AX1800

Urządzenie ma bardzo ciekawy design oraz cztery wbudowane na stałe obrotowe anteny.

Dla użytkowników korzystających z klasycznego połączenia LAN za pomocą skrętki komputerowej niewątpliwą zaletą będzie fakt, iż router DIR-X1860 ma cztery gigabitowe porty ethernetowe oraz gigabitowy port WAN co pozwoli na podłączenie nawet najszybszego łącza internetowego jakie obecnie są dostępne dla użytkowników.

Na stronie konfiguracyjnej routera nie ma zaimplementowanego języka polskiego. Mimo to konfiguracja jak również późniejsze zarządzanie jest bardzo proste. Dostępne są również różne kreatory szybkiej konfiguracji. Menu oraz strona konfiguracyjna, graficznie nie odbiega od standardu przyjętego w poprzednich modelach. Konfiguracja odbywa się za pomocą pól wyboru (checkbox). Konfiguracja QoS również została uproszczona. Podobnie jak w poprzednich modelach konfigurowana jest poprzez ruchome kafelki które ustawiany wedle uznania i przyjętych priorytetów.

Router działa stabilnie, zachowuje pełną kompatybilność z wcześniejszymi wersjami WiFi oraz szyfrowaniem WPA2. Zastosowanie technologii WiFi6 niesie ze sobą konieczność wymiany obecnych kart sieciowych zgodnych z nowym standardem, chcąc uzyskać maksymalne osiągnięcia. Na chwilę obecną karty sieciowe w większości przypadku są niekompatybilne z WiFi6 co w niedługim czasie ulegnie zapewne zmianie, wymuszone wciąż zwiększającymi się potrzebami na coraz to większą prędkość, szybszy dostęp i mniej stratne połączenia.

Funkcja sieci WiFi dla gości oraz możliwość nadawania kilku SSID to już standard ale mimo wszystko warto o tym wspomnieć.

Router posiada również pewne wady, do których możemy zaliczyć brak portu USB a co za tym idzie brak wsparcia dla protokoły SAMBA, FTP, serwera multimediów DLNA oraz serwera drukarek.

Router oferuje za to wsparcie dla technologii 4K oraz 8K, VoIP oraz IPTV.

Ostatnią funkcją której nie omawiałem wcześniej jest VLAN, który pozostawiłem na sam koniec ponieważ w warunkach domowych funkcja ta jest rzadko używana. VLAN jest świetnym rozwiązaniem dla rozbudowanych sieci firmowych.

W routerze DIR-X1860 VLAN mimo swojego naturalnego skomplikowania został zaimplementowany w bardzo prosty sposób.

Konfiguracja tego modułu odbywa się za pomocą pól wyboru (checkbox). Następnie dla każdej z usług takich jak Internet, IPTV czy VoIP można ustawić osobny VLAN ID. Dodatkowo możemy nadać priorytet danej sieci co będzie jednocześnie uwzględnione w usłudze QoS.

Podsumowanie

Router D-Link DIR-X1860 to rewelacyjne rozwiązanie dla użytkowników domowy jak również klientów typu SOHO. Router działa stabilnie daje ogromne możliwości dzięki WIFI6 oraz udogodnieniom, które znane są w poprzednich rozwiązań D-Link. Polecam ten router jestem przekonany, że spełni on oczekiwania użytkowników zarówno mało zaawansowanych jak i tych którzy od swojego routera wymagają znacznie więcej.