Tego nie wygrawerujesz. Apple zabrania tych słów

Apple cenzuruje słowa i wyrażenia, które klienci mogą wygrawerować na produktach w Chinach, Hongkongu i na Tajwanie – wynika z nowego raportu opracowanego przez instytut badawczy The Citizen Lab z Toronto.

"Odkryliśmy, że część cenzury politycznej Apple w Chinach kontynentalnych przenika zarówno do Hongkongu, jak i Tajwanu" – piszą autorzy raportu. "Znaczna część tej cenzury wykracza poza zobowiązania prawne Apple w Hongkongu, a nie znamy żadnego uzasadnienia prawnego dla cenzury politycznej treści na Tajwanie".

Apple nie oferuje pełnej listy zakazanych fraz w podziale na regiony, ale analiza przeprowadzona przez The Citizen Lab wykazała, że firma filtruje 1045 słów kluczowych w Chinach, w porównaniu do 542 w Hongkongu, 397 na Tajwanie, 206 w Kanadzie, 192 w Japonii i 170 w Stanach Zjednoczonych.

Słowa kluczowe filtrowane w Chinach to 政治 (polityka), 抵制 (opór), 民主潮 (fala demokracji) i 人权 (prawa człowieka). W przypadku grawerunków AirTag, które są ograniczone do czterech znaków, chińscy klienci nie mogą używać czterech cyfr 8964 – odnoszących się do protestów na placu Tiananmen, które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku.