Telefon w sprawie fotowoltaiki? UKE: "Zapanowano kontrolę tego podmiotu"

W ubiegłym tygodniu w internecie zrobiło się głośno o automacie-telemarketerze, który dzwonił do Polaków, oferując panele fotowoltaiczne . Jednemu z dociekliwych odbiorców udało się przy tym zorientować, że w praktyce "rozmawia z maszyną", która nie jest w stanie zrozumieć wszystkich pytań, a przynajmniej sensownie na nie odpowiedzieć.

Specyficznie formułując pytanie, udało mu się zapętlić automat, który stale powtarzał to samo zdanie. Jak się okazuje, opisywany problem został równolegle zgłoszony do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, co poskutkowało zaplanowaniem kontroli odpowiedzialnego podmiotu.