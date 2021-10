Telefon z funkcjami nie jest bezpieczniejszy od smartfona. Eksperci obalają tę teorię

O ile producenci tego rodzaju telefonów starają się dokonać pewnej anonimizacji zbieranych danych, tak badacze przyznają, że nie mogą potwierdzić do kogo trafiają te informacje. Być może producent wykorzystuje je do badania zachowań konsumentów oraz sprawdzenia, w jakich rejonach świata jego telefony są faktycznie wykorzystywane.

Badaczom udało się jednak ustalić, że serwery, na których zbierane są dane użytkowników, nie są za to w żaden sposób zabezpieczone. Oznacza to, że każda osoba, która ma nieco większą wiedzę techniczną, może sama spróbować się do nich dostać. Wśród zbieranych danych użytkowników znalazły się takie informacje jak numery seryjne czy identyfikatory masztów, z którymi łączy się telefon. To ostatnie zaś mogłoby posłużyć do ustalenia lokalizacji osoby korzystającej z urządzenia.