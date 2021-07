Telegram jednak nie taki zły. WhatsApp ma o wiele gorsze statystyki

Według statystyk, Kaspersky Internet Security for Android wykrył największą liczbę szkodliwych linków w wiadomościach przesyłanych przez WhatsApp, częściowo ze względu na fakt, że jest on najpopularniejszym komunikatorem na świecie. Tatiana Szczerbakowa, starszy analityk treści internetowych w firmie Kaspersky, zauważa, że phishing w komunikatorach internetowych jest nadal jednym z najpopularniejszych narzędzi wśród oszustów.

Z perspektywy powszechności zainstalowania aplikacji do przesyłania wiadomości, nie dziwi fakt, że stają się one narzędziem dla oszustów. Według badań, tego rodzaju programy wyprzedziły pod względem popularności sieci społecznościowe o 20 procent już w zeszłym roku.

Co więcej, w 2020 roku użytkownicy komunikatorów liczyli około 2,7 miliarda ludzi, jednak przewidywania mówią, że ta liczba wzrośnie do 2023 roku do 3,1 miliarda osób. Jeżeli prognozy się spełnią, to będą oni stanowić prawie 40 procent. światowej populacji.