Telegram zamiast WhatsAppa to zły wybór. Brakuje domyślnego szyfrowania end-to-end

W aplikacji można bowiem wymusić pełne szyfrowanie rozmów, jednak nie jest to domyślny tryb działania komunikatora. O ile w każdej rozmowie użytkownik nie zdecyduje się włączyć dodatkowej ochrony poprzez aktywację szyfrowanego czatu, jego wiadomości będą zabezpieczone tylko na drodze z urządzenia do chmury Telegramu. Do tego dochodzi brak możliwości uruchomienia pełnego szyfrowania dla czatów grupowych. Ponownie - w WhatsAppie jest to rzecz domyślna.