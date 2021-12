Czasy, w których dostęp do telewizji był nierozerwalnie połączony z umową na co najmniej 24 miesiące, którą zerwać wcześniej można wyłącznie pod rygorem kar umownych, przechodzą już na szczęście do lamusa. Czas pożegnać się też z dekoderem, dla którego przygotowane jest honorowe miejsce na półce pod telewizorem, a także z toną kabli od dekodera, do dekodera, do telewizora, do prądu, DVB-T, Internetu, i innych. Dobijamy w końcu do ćwierci XXI wieku i technologia, także w tym zakresie wychodzi na przeciw wygodzie.

Czym jest telewizja online?Coraz częściej wśród ofert telewizyjnych można dostrzec takie, w których ani dekoder ani pełne okablowanie nie są już wymagane. Niezbędny jest za to dostęp do Internetu, bo to właśnie za jego pomocą przesyłany jest sygnał telewizyjny. Pierwszym krokiem w tym kierunku, były aplikacje internetowe (OTT) tradycyjnych operatorów telewizyjnych. Do tej pory nie oferują jednak 1:1 kanałów, treści i funkcjonalności, które dostępne są w ich usłudze przez dekoder. Niemniej jednak możliwości oglądania telewizji online nie ograniczają się wyłącznie do tych aplikacji.

WP Pilot? Z czym to się je?

Usługę dostępu do tradycyjnych kanałów telewizyjnych w 100% online oferuje między innymi platforma WP Pilot. Serwis działa całkowicie w Internecie, a dostęp do niego odbywa się poprzez przeglądarkę lub dedykowane aplikacje, które ułatwiają korzystanie z platformy na innych urządzeniach niż komputer. WP Pilot oferuje aplikacje mobilne (Android, iOS, Windows), na telewizory (m.in. Android TV, Samsung Smart TV, LG TV), a także możliwość korzystania z usługi z wykorzystaniem Google Chromecast, Airplay, Xiaomi Mi Box, czy Fire Stick TV od Amazona.

Dzięki tym technologiom WP Pilot całkowicie zmienia podejście do odbioru telewizji. Nie potrzebujemy już do tego telewizora (jeśli nie chcemy), miliona kabli czy dekodera. Co więcej, ulubiony film czy serial możemy mieć zawsze pod ręką i zabrać ze sobą choćby w podróż, oglądając go na ekranie smartfona. Jedyne wymaganie technologiczne (poza aktualną wersją oprogramowania na urządzeniu z którego korzystamy) jest dostęp do Internetu. W 2019 roku jednak ponad 73% Polaków korzystało z Internetu za pośrednictwem telefonu[1], a dostępność ciekawych i przystępnych ofert w tym zakresie na rynku zmultiplikowało nadejście epoki pracy zdalnej, wydaje się więc, że ten aspekt w najbliższych latach nie powinien stanowić problemu przy odbiorze telewizji. Tym bardziej, że wiele dostawców Internetu mobilnego oferuje usługę zero-ratingu usług video, w tym takich platform jak WP Pilot – ma to znaczenie zwłaszcza dla tych, korzystających z Internetu w ofertach na kartę, dzięki tym usługom transfer danych za korzystanie m.in. z WP Pilot nie zostanie pobrany.

Telewizja jak Netflix czy Spotify

WP Pilot nie tylko "wynosi" telewizję poza duży pokój w naszym domu i umożliwia jej oglądanie, gdzie tylko się nam podoba. Zmienia także podejście do rozliczeń. W przypadku tej platformy nie ma mowy o konieczności podpisania długoterminowej umowy. Wręcz przeciwnie, dominuje w niej model subskrypcyjny znany już z innych serwisów typu Spotify. Decydując się na subskrypcję danego pakietu, możemy zrezygnować z niej w każdym momencie, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Taka elastyczna forma dostępu sprawdza się w przypadku tych, którzy nie lubią długofalowych zobowiązań, ale także to dobra sposobność do korzystania z różnej oferty Pilota w danej chwili – na co dzień tylko kilka kanałów TV, w miesiącu, w którym na wakacje przyjadą dzieciaki siostry – pakiet z bajkami, na jesienną pluchę – pakiet z dostępem do biblioteki VOD. Szeroki wybór pakietów umożliwia także dostosowanie telewizji do własnych potrzeb np. wybór pakietu z dostępem do kanałów sportowych Eleven Sports lub wręcz przeciwnie – żona decyduje się na pakiet filmowy, a dla męża dokupuje tylko te cztery kanały oddzielnie. Takie konfiguracje można zmieniać praktycznie co miesiąc. WP Pilot oferuje też szereg metod płatności – od podpięcia karty płatniczej przez przelewy do płatności BLIK (w przypadku dostępów jednorazowych).

Chcesz sprawdzić WP Pilot? To tylko kilka kliknięć

Korzystanie z platformy czy aplikacji WP Pilot jest proste i intuicyjne. Sam design nie odbiega znacząco od standardowo przyjętego choćby w serwisach VOD, dzięki temu łatwo odnajdzie się tam niemal każdy użytkownik. Aby zacząć korzystać z serwisu WP Pilot należy założyć darmowe konto – już na tym etapie każdy użytkownik otrzymuje darmowy dostęp do kilku podstawowych kanałów telewizyjnych. Aby jednak ten dostęp rozszerzyć i móc oglądać treści bez dodatkowych reklam – należy wykupić dowolny pakiet z dostępnej bardzo szerokiej oferty.

WP Pilot to nie tylko kanały telewizyjne, to także dostęp do biblioteki filmów Cineman (ponad 1500 tytułów), sport na żywo (piłka nożna, F1, żużel, rozgrywki Statscore Futsal Ekstralkasy czy Polskiej Ligi Esportowej), czy okazyjnie transmisje wydarzeń sportowych na żywo w modelu per-pay-view – np. Kick Boxing Night czy gale FEN.

Do WP Pilot można mieć dostęp także za granicą - na terenie Unii Europejskiej, a także Norwegii i Islandii. Konieczne jest jednak zweryfikowanie stałego pobytu w Polsce. Ale i to nie jest skomplikowane, procedura zajmuje chwilę (można jej dokonać np. podczas dokonywania płatności za pakiet za pomocą polskiego konta bankowego lub polskiej karty płatniczej).

"Już od dłuższego czasu nie jestem abonentem żadnej telewizji kablowej - miałam dość długich umów, płacenia za kanały, na których i tak nie było nic ciekawego do oglądania. A gdy chciałam, aby telewizja była sposobem na nudę i włączyłabym cokolwiek… byłam daleko od telewizora. Przygodę z WP Pilot rozpoczęłam od darmowego okresu próbnego, ale zostałam na dłużej. Po jakimś czasie zdecydowałam się na wyższy pakiet i to był strzał w dziesiątkę. Teraz filmy i seriale mogę oglądać nawet w autobusie wracając z pracy do domu, a jeśli wiem że w danym miesiącu będę oglądać mniej lub będę potrzebować czegoś innego, po prostu zmieniam pakiet, bez obaw o żadne umowy" – Ania z Gdyni

