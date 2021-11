Nastolatka została uratowana z prawdziwych kłopotów dzięki temu, że poznała pewien gest na TikToku . Chodzi o międzynarodowy gest Pomóż mi, który polega na zaciśnięciu kciuka wewnątrz pięści. Jest to prosty sygnał, który jest uniwersalny na całym świecie i jego znajomość może przysłużyć się do czegoś dobrego.

16-letnia dziewczyna z Asheville w Karolinie Północnej została porwana. Ocaliło ją to, że kiedyś na TikToku poznała gest Pomóż mi i spróbowała pokazać go osobom postronnym. Jej wołanie o pomoc dostrzegł jeden z kierowców, który poinformował o całym zajściu policję i jechał za samochodem porywacza ponad 10 kilometrów, nie chcąc stracić go z oczu.

Kierowca przekazywał na bieżąco policji informacje na temat tego, dokąd jedzie porywacz, co w ostateczności pozwoliło ocalić życie młodej dziewczyny. Nie wiadomo, do ilu osób dziewczyna chciała dotrzeć tym gestem. Wiemy, że porywacz początkowo zabrał ją aż do Ohio, gdzie mieszka jego rodzina. Wyruszył w dalszą trasę, gdy jego bliscy dowiedzieli się, że nastolatka jest porwana. Ujęto go dopiero w Kentucky.